Las de hoy | 13 de agosto de 2026

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Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV.

Uno TV presenta las noticias principales este 13 de agosto de 2026

El Universal: Bélicos y Ardillos tuvieron su auge con Ángel Aguirre

Durante los poco más de tres años que duró el segundo gobierno de Ángel Aguirre en Guerrero, dos grupos criminales controlaron a sus anchas municipios de la entidad.

Reforma: Tienden cerco a ‘Alito’; cae otro colaborador

La Fiscalía de ese estado acusa a funcionarios de desvíos y peculado.

Milenio Diario: EU aprovecha sismo y se mete a Colombia

El secretario de Guerra confirmó la autorización de Abelardo de la Espriella para “operaciones militares conjuntas”, y Bogotá se suma al Escudo de las Américas.

La Jornada: Cae por peculado excolaborador de Alito

Carlos Alberto Medina fue detenido el martes en Campeche por su presunta participación en un caso de peculado.

Excélsior: Detienen a otro excolaborador de Alito Moreno

Carlos Alberto Medina, exvocero del gobierno de Campeche, es acusado de emplear factureras para desviar 36 millones de pesos; con su captura se cierra el cerco en torno al priista.

El Financiero: Alcanza en julio máximo del año la recaudación en aduanas

La Agencia Nacional de Aduanas de México reportó una cifra récord en operaciones de comercio exterior, con 2 millones de operaciones durante el mes.

El Economista: Cede inflación en EU; el peso logra su mejor paridad desde mayo de 2024

La inflación en Estados Unidos bajó a 3.4%, mientras que el peso mexicano cotizó en 17.06 por dólar, su mejor nivel frente a la divisa estadounidense desde mayo de 2024.

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