A las nueve en Uno: toda la información y más | Jueves 13 de agosto de 2026
A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés, Rocío Ireta y Sandra Moreno. Es un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.
Los temas de hoy en A las Nueve en Uno:
✔️ Octavio Jorge Cortés Jiménez, investigado por tentativa de feminicidio contra recepcionista de hotel en Santa Fe, fue detenido en Estados Unidos
✔️ Terremoto en Colombia: Aumenta cifra de muertos a 3 mil 500, aproximadamente
✔️ Puebla: Atropellamiento masivo deja 11 heridos
✔️ Erupción del volcán Etna atrae a miles de turistas pese a los riesgos
✔️ Transferencia de recursos de Afore al Fondo de Pensiones para el Bienestar es avalada por la SCJN
✔️ CNTE: Sheinbaum se reúne con maestros de la Sección 22
✔️ Arturo Ávila y Carlos Gutiérrez Mancilla: diputados de Morena y PRI protagonizan pleito y casi llegan a los golpes
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