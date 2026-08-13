La mañanera de Claudia Sheinbaum, 13 de agosto de 2026

| 06:52 | Mario Ostos | UnoTV

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ofrece su tradicional conferencia mañanera este jueves 13 de agosto de 2026 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum este jueves 13 de agosto de 2026

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