Del “ya no hay diálogo” al Palacio blindado: Sheinbaum recibe a la CNTE

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Foto: Uno TV

Palacio Nacional amaneció con medidas de seguridad reforzadas, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum recibe este jueves a integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

El encuentro ocurre después de que el Gobierno de México había señalado que no continuaría el diálogo con el magisterio, postura que cambió tras las protestas y las interrupciones a la agenda presidencial durante la reciente gira de Sheinbaum por Oaxaca.

Palacio Nacional amaneció blindado, pero con las puertas abiertas para la CNTE.



Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum recibe a integrantes de la #CNTE en un encuentro que marca un giro en el discurso oficial.



Hace apenas unos días la postura era no sostener más diálogo con el… pic.twitter.com/rjnzdDOg6s — Uno TV (@UnoNoticias) August 13, 2026

La reunión en Palacio Nacional representa un nuevo acercamiento entre la presidenta y los integrantes de la CNTE, luego de las movilizaciones que el magisterio realizó en los últimos días.

Sheinbaum y la CNTE retoman el diálogo

La presidenta había planteado previamente que no habría más diálogo con la CNTE bajo las condiciones que mantenía el movimiento magisterial.

Sin embargo, posteriormente se confirmó que integrantes de la coordinadora serían recibidos en la Ciudad de México, con lo que finalmente se concretó el encuentro de este jueves en Palacio Nacional.

La reunión ocurre en medio de las demandas del magisterio y de las movilizaciones que han acompañado sus actividades recientes.

Palacio Nacional amanece blindado

Previo al encuentro, Palacio Nacional contó con un operativo de seguridad y medidas de protección alrededor del inmueble.

La presencia de elementos de seguridad se da mientras integrantes de la CNTE se concentran para participar en la reunión con la presidenta.

El encuentro permitirá conocer si ambas partes alcanzan acuerdos sobre las demandas del magisterio y cuál será el rumbo de la relación entre el Gobierno federal y la CNTE.

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