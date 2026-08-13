México repatria a 36 connacionales afectados por sismo en Colombia

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Foto: Gobierno de México

El Gobierno de México repatrió a 36 connacionales que se encontraban en condiciones de vulnerabilidad en Colombia, luego del sismo ocurrido el pasado 10 de agosto en ese país. El grupo arribó durante la madrugada de este miércoles a la Base Aérea Militar de Santa Lucía, en el Estado de México.

Las personas mexicanas regresaron a bordo de un avión C-130 Hércules de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), que previamente había viajado a Colombia para llevar ayuda humanitaria. El vuelo salió del Aeropuerto de Matecaña, en Pereira, y aterrizó en México alrededor de las 00:30 horas.

COMUNICADO CONJUNTO. "Gobierno de México repatría a 36 connacionales afectados por el sismo en Colombia".https://t.co/tB0FX6Zgt6 pic.twitter.com/ZbcPkFSUWN — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) August 13, 2026

De acuerdo con la información de las secretarías de Relaciones Exteriores y de la Defensa Nacional, las 36 personas estuvieron acompañadas durante su retorno por personal de ambas dependencias y se encuentran a salvo y en buen estado de salud.

Embajada de México mantiene asistencia en Colombia

El Gobierno mexicano informó que la Embajada de México en Colombia continúa con las labores de asistencia para atender a los connacionales que todavía permanecen en territorio colombiano.

Entre las acciones se encuentra la coordinación con aerolíneas comerciales para facilitar la salida de quienes quieran regresar a México, así como el apoyo para reubicar a personas que se encontraban hospedadas en hoteles que resultaron afectados por el sismo.

La representación diplomática mantiene además contacto permanente con la comunidad mexicana para identificar necesidades y brindar orientación consular.

México agradece apoyo de autoridades colombianas

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, reconoció las gestiones realizadas por la Cancillería de Colombia para facilitar el retorno de los 36 connacionales.

El Gobierno de México señaló que estas acciones forman parte de su política de protección y asistencia a mexicanos que se encuentran fuera del país.

Para quienes todavía requieran apoyo u orientación consular en Colombia, la Embajada de México mantiene disponible su teléfono de emergencia: +57 313 878 6028.

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