Las de hoy | 13 de julio de 2026

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Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV.

Uno TV presenta las noticias principales este 13 de julio de 2026

• El Universal: Notaría de Grupo Tabasco avaló empresa que ganó contrato de 4.8 mil mdp.

Arrendo Serv, empresa a la que la administración de Víctor Rodríguez en Pemex otorgó un contrato por 4 mil 838 millones de pesos para el arrendamiento de vehículos, fue constituida ante la Notaría Pública No. 4 de Villahermosa, vinculada al llamado Grupo Tabasco y a Hernán Bermúdez, de acuerdo con el diario.

• Reforma: Produce Dos Bocas al 42% de su capacidad.

El periódico señala que la refinería reporta una producción de 144 mil barriles diarios, pese a que fue diseñada para procesar 340 mil barriles por día.

• Milenio Diario: Autoridades relevan al crimen en Tulum y detonan la extorsión.

Empresarios denuncian un incremento en las inspecciones de Cofepris a hoteles y restaurantes, mientras que turistas enfrentan problemas por el sargazo y presuntos actos de corrupción por parte de policías municipales.

• La Jornada: Irán afirma que Ormuz vale más que decenas de bombas nucleares.

El diario destaca declaraciones de autoridades iraníes sobre la importancia estratégica del estrecho de Ormuz, mientras el presidente Donald Trump aseguró que la ruta marítima permanece abierta.

• Excélsior: TEPJF gasta millones en autos, arte y gimnasio.

El Tribunal Electoral reporta un patrimonio de 864 millones de pesos en bienes muebles, entre los que se incluyen vehículos eléctricos, equipos de realidad virtual, drones y mobiliario.

• El Financiero: México alista 4 mil mdd para proyectos energéticos.

El gobierno prepara licitaciones y el esquema de financiamiento para ejecutar proyectos en el sector energético con una inversión estimada de 4 mil millones de dólares.

• El Economista: México pierde participación en proveeduría de autos ligeros a EU.

El diario informa que la cuota de mercado de México en el suministro de automóviles ligeros a Estados Unidos se ubicó en 19.2%, reflejando una disminución en su participación.

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