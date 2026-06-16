Las de hoy | 16 de junio de 2026

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Uno TV presenta las noticias principales este 16 de junio de 2026

Reforma: Multan a Banco del Bienestar por fallas en controles

El Banco del Bienestar fue sancionado por omitir la implementación de medidas de control en retiros de recursos destinadas a prevenir posibles delitos cometidos por terceros. La institución argumentó que la sanción afecta su honor y reputación.

El Universal: Paro de la CNTE pone en jaque a 1.4 millones de niños de primaria

A menos de un mes de concluir el ciclo escolar 2025-2026, la falta de acuerdos entre el gobierno federal y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación amenaza el cierre de clases para alumnos de educación básica. De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, Oaxaca concentra la mayor afectación con más de 10 mil escuelas cerradas, seguida por Chiapas, Zacatecas, Guerrero y Michoacán.

Excélsior: Presidencia del Senado se lleva 2.1 mdp al mes

El diario señala que la Mesa Directiva de la Senado de la República tiene una nómina mensual de 2.1 millones de pesos. Entre los salarios reportados destacan tres empleados que perciben casi 200 mil pesos mensuales, además del personal de apoyo de la presidencia de la Cámara alta.

La Jornada: Sombra de Epstein ronda a Trump y a la cúpula de poder

La exposición sobre el caso de Jeffrey Epstein recorrerá distintas ciudades y presentará alrededor de 3.5 millones de documentos relacionados con las investigaciones sobre delitos sexuales que involucran a figuras políticas y de poder, entre ellas el presidente Donald Trump.

Milenio Diario: En prisión preventiva, nueve de cada 10 detenidos en doce meses

Entre abril de 2025 y abril de 2026, la población penitenciaria en México aumentó en más de 21 mil personas, un incremento histórico, y más del 90% de los nuevos internos permanecían en espera de recibir una sentencia.

El Financiero: Acuerdo de paz entre EU e Irán inyecta optimismo en los mercados

El acuerdo entre Estados Unidos e Irán impulsó el ánimo de los mercados financieros, con un avance superior al 3% del índice NASDAQ Composite, mientras los precios internacionales del petróleo profundizaron su caída.

El Economista: Consumo pierde ritmo en mayo, revelan ventas en tiendas de ANTAD

Las ventas de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales crecieron 0.8% a tiendas iguales durante mayo, lo que refleja una desaceleración en el ritmo del consumo de los hogares.

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