Morena, PVEM y PT amarran alianza en 16 estados rumbo a las elecciones de 2027

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Foto: Cuartoscuro

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) confirmó que competirá en alianza con Morena y el Partido del Trabajo (PT) en 16 de las 17 entidades donde se renovarán gubernaturas durante las elecciones de 2027, dejando hasta ahora fuera de ese acuerdo a San Luis Potosí, estado en el que todavía no existe una definición interna.

La senadora Jasmin Bugarin dio a conocer que la dirigencia nacional del PVEM notificó a quienes buscan participar en el proceso interno las reglas que marcarán la ruta de selección dentro de la alianza política que mantienen las tres fuerzas rumbo a la próxima contienda electoral.

De acuerdo con la legisladora, durante una reunión interna, la dirigencia del Partido Verde dejó claro que la coalición con Morena y el PT se mantendrá prácticamente en todo el país, aunque en el caso de San Luis Potosí todavía no existe consenso sobre la estrategia que seguirá el partido.

“Fue una reunión en la que se nos informó cuáles serán las reglas para quienes aspiramos a participar en este proceso dentro de la coalición que conformamos Morena, PVEM y PT”, señaló Bugarin al referirse a los acuerdos alcanzados por la dirigencia nacional.

Jasmin Bugarin pide licencia para gubernatura de Nayarit

La senadora también anunció que solicitó licencia a su cargo para buscar participar como aspirante en el proceso interno con miras a la candidatura a la gubernatura de Nayarit.

Aunque desde enero pasado Morena, el Partido Verde y el PT habían reiterado públicamente su intención de mantenerse aliados para las elecciones de 2027, hasta ahora ninguna de las fuerzas políticas había precisado en qué estados competirían bajo esa fórmula electoral.

San Luis Potosí se mantiene como el único estado sin definición dentro de este acuerdo político, luego de que dentro del escenario electoral se perfila la posibilidad de que el PVEM participe por separado en esa entidad.

De cara a la contienda, se prevé que esta misma semana Morena, PVEM y PT publiquen de manera simultánea sus respectivas convocatorias internas para iniciar el proceso de selección de aspirantes, mecanismo que será definido mediante encuestas.

El calendario contempla que el próximo 22 de junio arranque el periodo de registro para quienes busquen participar en estos sondeos internos.

Las elecciones del 6 de junio de 2027 serán una de las jornadas políticas más amplias del país, ya que estarán en disputa más de cinco mil cargos de elección popular, entre ellos 17 gubernaturas, diputaciones federales, congresos locales y presidencias municipales.

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