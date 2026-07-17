Las de hoy | 17 de julio de 2026

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Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV.

Uno TV presenta las noticias principales este 17 de julio de 2026

• El Universal: Piloto del caso Mayo coopera con gobierno de EU; se declaró culpable.

Mauro Alberto Núñez Ojeda, identificado como el piloto que trasladó a Ismael “El Mayo” Zambada y a Joaquín Guzmán a Nuevo México en julio de 2024, coopera con las autoridades estadounidenses tras declararse culpable, de acuerdo con una fuente del FBI citada por el diario.

• Reforma: Detienen por huachicol a exgobernador de BC.

El periódico informa que el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, fue detenido por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos.

• Milenio Diario: Desmontan red de huachicol fiscal con Ruffo como cabeza.

El diario señala que las autoridades desarticularon una red dedicada al llamado huachicol fiscal e involucran al exgobernador Ernesto Ruffo, quien previamente sostuvo que su empresa Ingemar únicamente prestaba servicios logísticos. La investigación lo relaciona con el tráfico de 23 millones de litros de hidrocarburos y una presunta defraudación fiscal por 106 millones de pesos.

• La Jornada: Desarticulan la más grande red de huachicol ferroviario.

Las autoridades ejecutaron 25 órdenes de aprehensión como parte de un operativo contra una red de robo y contrabando de combustibles por vía ferroviaria. Entre los detenidos se encuentra el exgobernador de Baja California y otras tres personas.

• Excélsior: Expone FGR mega red de huachicol ligada a Ruffo.

La Fiscalía General de la República informó sobre la detención del exgobernador panista Ernesto Ruffo, a quien investigaba desde 2025 por presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando. Además, mantiene órdenes de aprehensión contra otras 25 personas.

• El Financiero: Confía BlackRock en que México mantenga grado de inversión.

BlackRock considera que México puede conservar su grado de inversión, aunque advierte que la Secretaría de Hacienda deberá contener el crecimiento de la deuda pública para mantener la confianza de los inversionistas.

• El Economista: Generación eólica crece 3.8% de enero a mayo y logra nivel récord.

El diario informa que la generación de electricidad mediante energía eólica aumentó 3.8% en los primeros cinco meses del año y alcanzó un nivel histórico, impulsada por nueva infraestructura y la modernización de parques existentes.

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