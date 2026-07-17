La mañanera de Claudia Sheinbaum, 17 de julio de 2026

Plan para reactivar turismo en Tulum

Claudia Sheinbaum subraya que Quintana Roo es uno de los estados con más disminución de delitos dolosos y de alto impacto.

Menciona que, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, se hizo el Parque Jaguar para mejorar la experiencia turística.

Sin embargo, los artesanos fuera del parque no querían trasladarse por su distancia, toda vez que hubo quejas por el costo de transporte para acceder a zonas arqueológicas.

Por ello, garantizarán el acceso gratuito al parque y el transporte tendrá un precio más accesible de 20 pesos.