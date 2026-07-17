La mañanera de Claudia Sheinbaum, 17 de julio de 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ofrece su tradicional conferencia mañanera este viernes 17 de julio de 2026 desde Tulum, Quintana Roo.
Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum este 17 de julio de 2026
Plan para reactivar turismo en Tulum
Claudia Sheinbaum subraya que Quintana Roo es uno de los estados con más disminución de delitos dolosos y de alto impacto.
Menciona que, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, se hizo el Parque Jaguar para mejorar la experiencia turística.
Sin embargo, los artesanos fuera del parque no querían trasladarse por su distancia, toda vez que hubo quejas por el costo de transporte para acceder a zonas arqueológicas.
Por ello, garantizarán el acceso gratuito al parque y el transporte tendrá un precio más accesible de 20 pesos.
El Gobierno federal acordó con el sector turístico el Plan Tulum Renace, que contempla diez puntos:
1. Entrada gratuita al Parque Jaguar para todos los visitantes nacionales
2. Bajar precio de las entradas a centros arqueológicos del INAH y CONAM, quedando en 80 pesos para nacionales y 265 a extranjeros
3. Establecer un sistema de movilidad eléctrica dentro del Parque del Jaguar
4. Implementación de un modelo de atención y cuidado al turista
5. Plan de profesionalización y certificación de prestadores turísticos
6. Construcción de estacionamiento en el acceso sur
7. Plan de ordenamiento y mejoras de servicios públicos para el pueblo de Tulum
8. Nuevo sistema de transporte público
9. Campaña de promoción nacional e internacional
10. Programa integral para la atracción de nuevas rutas aéreas y conectividad entre el aeropuerto y el centro de Tulum
La titular de Turismo, Josefina Rodríguez, anuncia que acordaron la apertura de diez accesos públicos y gratuitos a las playas de Tulum.
En noviembre inaugurarán la iluminación de la Zona Arqueológica y crearán un corredor artesanal y cultural.
Acciones de seguridad en Quintana Roo
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, asegura que han detenido a 3 mil 800 personas por delitos de alto impacto en Quintana Roo en lo que va del sexenio.
Destaca la detención de cinco objetivos prioritarios, requeridos por autoridades de Estados Unidos o de Europa.
A ello se sumó la aprehensión de Maxine “N”, quien era requerido en Canadá por fraude, lavado de dinero y tráfico de drogas.
En Quintana Roo, disminuyó en un 85% el promedio diario de homicidios dolosos. Para junio, había un promedio de 0.32 delitos de este tipo por día en la entidad, de acuerdo con Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp).
Asimismo, bajó en un 57% el promedio de víctimas entre junio de 2025 y 2026. En cambio, Tulum lleva dos meses sin homicidios.
La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, subraya que Quintana Roo tiene una tasa de desempleó del 2.6% y una inversión extranjera superior a los mil 107 millones de dólares.
Asimismo, Mara Lezama destaca que ya transitan por Chetumal los Taruk: primeros camiones eléctricos del país hechos con mano de obra nacional.
También destaca:
La creación del puente vehícular Nichupté
-Modernización del boulevard Luis Donaldo Colosio
-Avenida Chacmol
-Distribuidor Aeropuerto
-Carretera Cancún – Isla Blanca
-Rehabilitación del Ramal de Bachilleres al Ingenio
Inicia la conferencia de prensa mañanera de Claudia Sheinbaum de este 17 de julio.
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