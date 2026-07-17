Diputados rechazan reembolso por medicinas no surtidas por IMSS e ISSSTE

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Los pacientes del IMSS y el ISSSTE que compran de su bolsillo los medicamentos que no reciben en las instituciones de salud siguen sin una garantía legal de reembolso. Aunque existe un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre este tipo de casos, una propuesta para convertirlo en ley fue desechada en la Cámara de Diputados.

La iniciativa, presentada en 2025 por la diputada del PAN, María Angélica Granados Trespalacios, buscaba establecer que el Estado devolviera el dinero a los pacientes cuando no pudiera surtir los medicamentos recetados. Sin embargo, la propuesta fue rechazada por la mayoría integrada por Morena, PT y PVEM en la Comisión de Salud.

Diputados rechazan reembolso por medicamentos del IMSS e ISSSTE

La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados discutió la propuesta este martes. No obstante, el dictamen para modificar la Ley General de Salud no alcanzó el respaldo suficiente. Los diputados lo desecharon con 26 votos a favor del rechazo, siete en contra y cero abstenciones, por lo que la iniciativa no avanzó.

La diputada María Angélica Granados Trespalacios argumentó que, si el Estado no entrega los medicamentos que por ley deben ser gratuitos, los pacientes no deberían asumir ese gasto. Señaló que la intención era dar certeza jurídica a quienes pagan tratamientos por falta de abasto y posteriormente solicitan un reembolso.

Rezago y falta de recursos en el sistema de salud

Durante la discusión, el presidente de la Comisión de Salud, Pedro Zenteno, reconoció que el sistema enfrenta un rezago histórico y que se requieren más recursos para atender las necesidades del sector. También planteó la posibilidad de analizar una reforma hacendaria para incrementar el presupuesto destinado a salud.

Por su parte, el diputado del PAN Éctor Jaime Ramírez Barba propuso una alternativa para evitar que los pacientes desembolsen dinero. Según propuso, se deben establecer convenios entre el Gobierno y farmacias privadas para surtir las recetas y que las instituciones liquiden directamente el costo de los medicamentos.

El legislador también afirmó que, aunque la SCJN determinó en 2023 que los pacientes pueden reclamar el reembolso cuando no reciben sus medicamentos, hacerlo por la vía judicial implica procesos largos y complejos. Añadió que el propio IMSS reportó cientos de litigios relacionados con este tipo de casos.

Por ahora, la iniciativa para incorporar ese criterio de la SCJN a la ley permanece sin avanzar en el Congreso. Mientras tanto, los pacientes enfrentan las consecuencias del desabasto de medicinas.

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