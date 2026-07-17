A las nueve en Uno: toda la información y más | Viernes 17 de julio de 2026

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A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés, Rocío Ireta y Sandra Moreno. Es un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

Los temas de hoy en A las Nueve en Uno:

✔️ FGR acusa a Ernesto Ruffo de una presunta red de huachicol; fue trasladado a la CDMX.

✔️ Abogado de la recepcionista revela a Uno TV qué provocó la agresión.

✔️ Asesinan al periodista Josué Martínez, director de Noticias Texmelucan, en Puebla.

✔️ Marco Rubio confirma que Los Viagras y el Cártel de Juárez fueron clasificados por Estados Unidos como organizaciones terroristas.

✔️ Gobierno de las Malvinas pide a la FIFA investigar lo ocurrido tras la final del Mundial.

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