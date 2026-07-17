Ya salieron los resultados de la UNAM 2026: revisa paso a paso si fuiste seleccionado

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UNAM. Foto: Cuartoscuro.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicó este viernes 17 de julio los resultados del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026 para el ciclo escolar 2026-2027/1, tanto para las carreras del Sistema Escolarizado como del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED). Por ello, en UnoTV te explicamos cómo consultar los resultados paso a paso.

La máxima casa de estudios recordó que únicamente podrán ingresar quienes hayan sido seleccionados, acrediten haber concluido el bachillerato con promedio mínimo de 7.0 y cumplan con los requisitos establecidos en la legislación universitaria.

¿Cómo consultar los resultados UNAM 2026?

Para revisar el resultado del examen de licenciatura, la UNAM indicó que las personas aspirantes deben ingresar a “TU SITIO” y seguir estos pasos:

Seleccionar el sistema o modalidad correspondiente. Dar clic en la carrera-plantel registrada. Seleccionar el número de comprobante asignado durante la cita para presentar el examen. Consultar el resultado que arroje el sistema.

La universidad señaló que quienes sean seleccionados deberán realizar, entre el 17 y el 20 de julio, el Examen Diagnóstico de Inglés y responder la Hoja de Datos Estadísticos, en caso de no haberlo hecho previamente. Ambos trámites son obligatorios y no habrá prórroga.

¿Qué deben hacer quienes fueron seleccionados?

La UNAM informó que, una vez consultado el resultado, las personas aceptadas deberán completar el procedimiento que corresponda a su tipo de ingreso.

Entre las acciones generales se encuentran:

Presentar el Examen Diagnóstico de Inglés.

Responder la Hoja de Datos Estadísticos.

Obtener el Diagnóstico del resultado del examen.

Descargar la cita para la entrega de documentos, cuando aplique.

Para las personas aspirantes sin antecedentes en la UNAM, el periodo para realizar estos trámites será del 17 al 20 de julio, mientras que la entrega de documentos se efectuará del 27 al 31 de julio, o el 4 y 5 de agosto en las sedes foráneas que determine la institución.

La documentación incluye, entre otros requisitos, el certificado original de bachillerato con promedio mínimo de 7.0, acta de nacimiento, CURP y la cita para la entrega documental, según el tipo de antecedente escolar del aspirante.

Fechas importantes tras los resultados de la UNAM

De acuerdo con la publicación oficial de resultados, las principales fechas del proceso son:

17 al 20 de julio de 2026: consulta de resultados, Examen Diagnóstico de Inglés y Hoja de Datos Estadísticos.

consulta de resultados, Examen Diagnóstico de Inglés y Hoja de Datos Estadísticos. 20 al 24 de julio de 2026: impresión de documentación para algunos tipos de ingreso.

impresión de documentación para algunos tipos de ingreso. 27 al 31 de julio de 2026: entrega de documentos en Ciudad Universitaria.

entrega de documentos en Ciudad Universitaria. 4 y 5 de agosto de 2026: entrega de documentos en entidades académicas foráneas.

entrega de documentos en entidades académicas foráneas. 10 de agosto de 2026: inicio del ciclo escolar 2026-2027/1.

La UNAM advirtió que no podrán inscribirse quienes no cumplan con los requisitos establecidos, no entreguen la documentación solicitada dentro de las fechas señaladas o no concluyan el proceso de inscripción conforme a las indicaciones de la facultad, escuela, centro o instituto correspondiente.

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