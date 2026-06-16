Harfuch revela alianza entre el “Mencho” y los “Chapitos”; así operaban

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Foto: Cuartoscuro

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reveló este lunes que Rubén Oseguera Cervantes, identificado como el “Mencho”, mantenía una relación directa con una facción de los “Chapitos”, perteneciente al Cártel de Sinaloa, a quienes proporcionaba apoyo financiero y también refuerzos de personal armado.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario explicó que las investigaciones del gabinete de seguridad detectaron que el vínculo más sólido del Cártel Jalisco Nueva Generación con otros grupos criminales se encontraba precisamente en esa relación con integrantes de los “Chapitos”.

De acuerdo con García Harfuch, esta alianza incluía intercambio de recursos económicos y apoyo de sicarios, principalmente en la zona sur de Sinaloa, donde ambas organizaciones mantenían una colaboración operativa.

“El vínculo más fuerte que teníamos detectado era con una facción de Los Chapitos. En algún momento hubo financiamiento y también refuerzo de personal”, explicó.

El titular de seguridad también aseguró que, tras la caída del “Mencho”, las autoridades mantienen en la mira a otros objetivos relevantes dentro del CJNG, particularmente líderes regionales que continúan operando en distintas zonas del país.

Según explicó, la estructura territorial del grupo criminal permitió que, pese a diversos golpes operativos, no se generara un escenario de violencia descontrolada, aunque las acciones de captura continúan por parte del gabinete de seguridad, así como elementos de Defensa y Marina.

Respecto al Cártel de Sinaloa, García Harfuch reconoció que sigue siendo una de las organizaciones criminales más poderosas del país, aunque afirmó que las operaciones federales han logrado debilitar parte de su estructura.

Como ejemplo, señaló que desde el inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum se han asegurado más de 6 mil armas de fuego en Sinaloa y se ha detenido a más de 2 mil 500 personas relacionadas con delitos de alto impacto.

El funcionario agregó que, mientras en meses anteriores la mayoría de las detenciones realizadas en Culiacán y zonas cercanas estaban ligadas principalmente a integrantes de los “Chapitos”, actualmente las capturas ya alcanzan también a otras facciones criminales, lo que refleja cambios en la estructura interna del grupo.

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