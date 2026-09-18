Las de hoy | 18 de septiembre de 2026

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Uno TV presenta las noticias principales este 18 de septiembre de 2026

El Universal: A Ojeda no lo hallan, pero sigue cobrando en la Marina

La Secretaría de Marina informó que José Rafael Ojeda, extitular de la dependencia, permanece “en activo” en la institución como asesor en Seguridad Nacional del secretario Raymundo Pedro Morales y recibe casi 150 mil pesos al mes por su puesto de almirante. El 28 de agosto fue citado a declarar por el caso de huachicol fiscal que involucra a sus sobrinos; la FGR dijo que no lo halló.

Reforma: Retienen a militares; queman sus patrullas

Agreden encapuchados en zona centro de Guerrero. Desarman a policías y soldados, bloquean carreteras y no hay ni un solo detenido.

Milenio Diario: Golpe al huachicol en Guanajuato: incautan 59 millones de litros

El volumen hallado en un depósito de San José Iturbide supera los 15.4 millones de litros de Arizpe y Saltillo, en Coahuila, y los 10 millones del caso Tampico, en Tamaulipas.

Excélsior: Decomisan 59 millones de litros de huachicol

El aseguramiento de una pipa con combustible ilegal, en julio pasado, derivó en la incautación de un megacentro de almacenamiento en el estado de Guanajuato.

La Jornada: Asestan en Guanajuato el mayor golpe al huachicol

Incautan 59 millones de litros. El aseguramiento fue en un solo operativo en el municipio de San José Iturbide; cero detenidos.

El Financiero: Retoman aliento mercados tras la decisión de la Fed

Reacción positiva. Optimismo de inversionistas sobre control de la inflación en EU; continuará apetito por activos de riesgo.

El Economista: Importaciones de gas natural alcanzan volumen récord en agosto

Sumaron casi 7 mil 900 millones de pies cúbicos diarios en promedio.

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