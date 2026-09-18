Sheinbaum revela que habló con Trump sobre aranceles y acuerdo comercial

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Fotos: AFP / Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que habló el miércoles con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, sobre aranceles y el acuerdo comercial entre ambos países.

Durante la conferencia matutina, la mandataria explicó que no puede revelar detalles de la conversación hasta que se logren acuerdos definitivos, aunque adelantó que existen avances en las negociaciones.

Sheinbaum reporta avances en acuerdo comercial

Sheinbaum señaló que la llamada con Trump estaba programada y que en ocasiones ambos mandatarios mantienen conversaciones sin hacerlas públicas, debido a que continúan avanzando en los temas comerciales.

“Si hablamos con el presidente Trump el miércoles, es una llamada que se tenía programada, muchas veces hablamos entre el presidente Trump y su servidora sin darlo a conocer, porque pues vamos avanzando en los temas comerciales”, explicó.

La presidenta afirmó que México y Estados Unidos avanzan en la posibilidad de alcanzar un acuerdo y calificó como buena la conversación con el mandatario estadounidense.

“Sí puedo decirles es que vamos avanzando, va avanzando bien la posibilidad de un acuerdo con nosotros, México, Estados Unidos y fue muy buena la llamada, llegamos a algunos acuerdos, pero hasta que no esté el acuerdo final, pues no podríamos darlo a conocer”, señaló.

No se habló de seguridad

Precisó que el acuerdo comercial que México busca con Estados Unidos tiene como objetivo lograr una disminución de los aranceles en diferentes sectores.

Descartó también que, durante la llamada con Donald Trump se hayan abordado temas de seguridad, como en otras ocasiones. Sostiene que la llamada del pasado miércoles fue la número 22 que ha sostenido con el presidente estadounidense.

Secretarios participaron en la conversación con Trump

La mandataria justificó que la comunicación no se hiciera pública debido a que todavía no existe un acuerdo final que pueda ser anunciado.

Sheinbaum informó que durante la conversación también estuvieron presentes el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

La presidenta reiteró que será hasta que exista un acuerdo definitivo cuando se podrán dar a conocer los detalles de lo conversado con Trump.

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