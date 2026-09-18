A las nueve en Uno: toda la información y más | Viernes 18 de septiembre de 2026

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A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés, Rocío Ireta y Sandra Moreno. Es un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

Los temas de hoy en A las Nueve en Uno:

✔️ Fiscalía de Morelos buscará 70 años de prisión para “El Trompas” por el feminicidio de la estudiante española Claudia Tacoronte

✔️ Secuestran en Culiacán a Luis Mario, empresario joyero

✔️ Muere mujer colombiana en un departamento de la Ciudad de México

✔️ Aseguran 59 millones de litros de presunto hidrocarburo en Guanajuato

✔️ Venezuela desbloquea portales de noticias censurados

✔️ Rafa Márquez convoca a Hirving “El Chucky” Lozano para la Fecha FIFA

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