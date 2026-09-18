La mañanera de Claudia Sheinbaum, 18 de septiembre de 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum ofrece su tradicional conferencia mañanera este viernes 18 de septiembre de 2026, ahora desde Irapuato, Guanajuato.
Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum este 18 de septiembre de 2026
En su intervención en la mañanera, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, presenta el informe de actividades de Atención a las Causas en Guanajuato.
Como parte del programa Sí al Desarme, Sí a la Paz, la funcionaria señala que del 1 de octubre de 2024 al 18 de septiembre de 2026, la población de 12 municipios ha intercambiado 639 armas de fuego. por dinero en efectivo.
Resalta, a su vez, la construcción de 14 nuevos bachilleratos nacionales Margarita Maza en Guanajuato y un nuevo bachillerato tecnológico, así como la ampliación de dos CBETIS y un CETIS.
En su intervención en la mañanera, Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, presenta los avances en materia de seguridad en Guanajuato.
Resalta la disminución de 78% en el promedio diario de víctimas de homicidio doloso por mes en la entidad, al pasar de 12.7 en febrero de 2025 a 3.2 en agosto de 2026.
Respecto al promedio diario de homicidios dolosos en la entidad por año desde 2015 al 2026, señala que entre 2018 y 2024 registro aumentos; sin embargo, en 2020 se reportó un incremento significativo. Sostiene que 2026 figura como el año con las cifras más bajas desde 2018.
Asimismo, señala que el promedio diario de delitos de alto impacto disminuyó 43% de septiembre de 2024 a agosto de 2026, al pasar de 41.8 a 23.8.
En su intervención en la mañanera, el gobernador de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz-Ledo, agradece la visita de la mandataria federal y de los integrantes de su gabinete.
Resalta que la coordinación y cooperación con la presidenta Claudia Sheinbaum han sido fundamentales para el bien de Guanajuato en diversos temas.
Previo a la intervención de la gobernadora de Guanajuato, la presidenta Claudia Sheinbaum agradece la coordinación con el gobierno de la entidad, esto a pesar de emanar de dos partidos políticos distintos.
Destaca, además, el reciente aseguramiento de 59 millones de litros de presunto hidrocarburo en un inmueble ubicado en la comunidad de La Fragua, en San José de Iturbide, el cual es considerado uno de los aseguramientos más grandes en la historia del país.
La mandataria federal presenta los temas que se abordarán en la mañanera:
– Informe sobre seguridad y avances en Guanajuato
– Sección Suave Patria
Inicia la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en esta ocasión desde Irapuato, Guanajuato.
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