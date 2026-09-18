La mañanera de Claudia Sheinbaum, 18 de septiembre de 2026

En su intervención en la mañanera, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, presenta el informe de actividades de Atención a las Causas en Guanajuato.

Como parte del programa Sí al Desarme, Sí a la Paz, la funcionaria señala que del 1 de octubre de 2024 al 18 de septiembre de 2026, la población de 12 municipios ha intercambiado 639 armas de fuego. por dinero en efectivo.

Resalta, a su vez, la construcción de 14 nuevos bachilleratos nacionales Margarita Maza en Guanajuato y un nuevo bachillerato tecnológico, así como la ampliación de dos CBETIS y un CETIS.