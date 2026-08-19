Las de hoy | 19 de agosto de 2026

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Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV.

Uno TV presenta las noticias principales este 19 de agosto de 2026

El Universal: Patrulla Fronteriza y cárteles libran guerra de drones

El vocero de esta corporación en el sector Tucson, Jesús Vasavilbaso, señala que el Cártel de Sinaloa ha diversificado su estrategia para cruzar personas, drogas y armas a territorio estadounidense. Revela a este diario que el uso de drones por parte del crimen es una amenaza, pues no sólo tienen que vigilar a ras de tierra, sino también en el aire. “Por más que usen tecnología, nosotros vamos a estar aquí defendiendo la frontera”, advierte, y añade que cuentan con equipo para combatir estas aeronaves no tripuladas.

Reforma: Quieren traer a uno… pero se les va otro

Invalidan orden de aprehensión contra mando naval y pieza clave; irán a Argentina por Fernando Farías, mientras aquí frenan captura contra ‘Capitán Sol’.

Milenio Diario: DEA: García Harfuch, “socio de confianza y buen amigo de EU”

Le reconoce Cole su regreso al servicio luego del atentado de 2020: “Gracias por tu liderazgo y alianza”; el secretario de Seguridad señala que el crimen cruza fronteras y la respuesta no debe ser aislada.

Excélsior: García Harfuch es un socio de confianza: Cole

El secretario de Seguridad federal destaca que nuestro país seguirá cooperando bajo principios claros, responsabilidad compartida y respeto a la soberanía.

La Jornada: Acumula Grupo México 30 años de desastres

Las controversias alcanzan sus filiales en Perú y Estados Unidos; daños ambientales, accidentes ferroviarios, catástrofes mineras y también conflictos laborales.

El Financiero: Destacan solidez de grandes bancos en México

S&P señala que el bajo crecimiento del PIB limitará la productividad y la demanda de crédito.

El Economista: Aguas con El Niño; traerá calor y lluvias muy intensas en próximos meses

El fenómeno agudizará la crisis hídrica que enfrenta el país, advierten expertos.

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