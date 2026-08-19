La mañanera de Claudia Sheinbaum, 19 de agosto de 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ofrece su tradicional conferencia mañanera este miércoles 19 de agosto de 2026 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum este 19 de agosto de 2026
El titular de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, con las denuncias contra el ICE, buscan que la autoridad estadounidense deslinde responsabilidades por la muerte de migrantes y “que se determine en cada caso qué es lo que sucedió”.
Suman 16 mil 44 casos de protección registrados a favor de migrantes mexicanos hasta el 31 de julio. Equivalen a un gasto de 71 millones 647 mil pesos recolectados mediante el sorteo “México con M de Migrante”.
La Cancillería seguirá apoyando con acercamiento a víctimas y mantendrá su presencia permanente en centros de detención por muertes de mexicanos bajo custodia del ICE.
De igual forma, Roberto Velasco informa que hay avances favorables en los tres casos de fallecimiento de mexicanos en el centro de detención de Adelanto, en California, administrado por el ICE.
Roberto Velasco explica que las muertes de mexicanos bajo custodia del ICE es un tema “muy doloroso para el gobierno de México”.
Dice que la Cancillería tiene por prioridad atender este tema, pero “no con miras a generar un conflicto con el gobierno de Estados Unidos”.
Hasta el 13 de julio, sumaban 20 denuncias ante fiscalías estatales y de condado por 17 muertes de migrantes en Estados Unidos, ocurridas en:
-Arizona
-California
-Florida
-Georgia
-Illinois
-Luisiana
-Misuri
-Texas
El 14 de julio, la Fiscalía General de la República (FGR) transmitió una denuncia ante el Departamento de Justicia por la muerte de los mexicanos, con la solicitud formal de abrir investigaciones.
La Cancillería ha brindado siete repatriaciones de restos a México, que suman un gasto de 24 mil 788 dólares.
Inversiones en Hidalgo
El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, explica que tienen una carta de intención de una empresa canadiense para instalarse en el Polo de Bienestar de Zapotlán.
Por otra parte, el mandatario subraya que siete municipios de Hidalgo ya forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México.
Por eso, tienen la posibilidad de crear un plan de desarrollo ordenado, toda vez que ya iniciaron trabajos en temas inmobiliarios y de transporte para la conectividad en los municipios recién incorporados.
La subsecretaria de Industria y Comercio, Ximena Escobedo, explica que asentaron los Polos del Bienestar en las entidades con mayor capital humano para trabajar en las industrias elegidas.
El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, precisa que usarán agua reciclada en el Polo del Bienestar en Zapotlán.
Agrega que Hidalgo tiene un sistema robusto de educación superior, con 14 universidades politécnicas, que permite la existencia de especialistas suficientes para la industria farmacéutica que se asentará en el Polo del Bienestar de dicha entidad.
Víctor Manuel Velázquez, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Cruz Azul, precisa que su inversión de 6 mil 500 millones de pesos para reactivar la planta en Tula de Allende permitirá crear 4 mil 200 empleos directos e indirectos.
Con ello, buscan una producción de 3 millones de toneladas anuales de cemento con el Horno 10, toda vez que llevarán al equipo Cruz Azul de la categoría Expansión al Estadio Refundación.
DEWA Capital invertirá 10,100 mdp en Polo de Bienestar en Hidalgo
El fundador y director ejecutivo de DEWA Capital, German Ahumada, explica que crearán una plataforma industrial logística dentro del Polo del Bienestar de Hidalgo que consta de cinco fases.
En esas instalaciones, recibirán a empresas de manufactura avanzada, logística, farmacéutica y dispositivos médicos. Combinará infraestructura industrial con energía limpia y servicios.
Su compromiso es que al menos el 35% de los empleos sean locales, sumado a capacitaciones y trabajos en la región.
La subsecretaria de Industria y Comercio, Ximena Escobedo, precisa que el Polo de Bienestar de Zapotlán, en Hidalgo, es uno de los más extensos, con 910 hectáreas.
Los 10 mil 100 millones que invertirá la empresa DEWA en este polo se invertirán en distintas fases para urbanización, sumado a la construcción de las dos primeras naves industriales.
Asimismo, será el segundo polo que iniciará obras este 2027, generando 5 mil 100 empleos al menos en Hidalgo.
En cambio, la inversión en la planta de Cruz Azul en Tula de Allende será para la renovación y reacondicionamiento de las instalaciones; la nueva línea de producción de cemento y el reacondicionamiento del hospital de la cooperativa en la zona.
El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, anuncia que la empresa DEWA Capital invertirá 10 mil 100 millones de pesos para asentar una fábrica en el Polo de Bienestar de Zapotlán.
Además, la Cooperativa Cruz Azul invertirá 6 mil 500 millones de pesos para reactivar su planta en Tula de Allende, misma que lleva años detenida por una disputa entre cooperativistas y trabajadores.
Asegura que Hidalgo está en los primeros lugares de crecimiento industrial, de actividad económica y generación de empleos, según datos del Inegi y del IMSS.
El próximo 24 de agosto anunciará un nuevo paquete de inversiones, sumando 34 proyectos en la entidad por 147 mil millones de pesos para generar 191 mil empleos.
En un enlace, el Gobierno Federal realiza la entrega de 88 viviendas en Tlaxcala, como parte del programa de Viviendas para el Bienestar. Llevan un avance del 38% en la meta de 17 mil 330 hogares.
Inicia la conferencia de prensa mañanera de Claudia Sheinbaum de este 19 de agosto.
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