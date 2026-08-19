La mañanera de Claudia Sheinbaum, 19 de agosto de 2026

Roberto Velasco explica que las muertes de mexicanos bajo custodia del ICE es un tema “muy doloroso para el gobierno de México”.

Dice que la Cancillería tiene por prioridad atender este tema, pero “no con miras a generar un conflicto con el gobierno de Estados Unidos”.

Hasta el 13 de julio, sumaban 20 denuncias ante fiscalías estatales y de condado por 17 muertes de migrantes en Estados Unidos, ocurridas en:

-Arizona

-California

-Florida

-Georgia

-Illinois

-Luisiana

-Misuri

-Texas

El 14 de julio, la Fiscalía General de la República (FGR) transmitió una denuncia ante el Departamento de Justicia por la muerte de los mexicanos, con la solicitud formal de abrir investigaciones.

La Cancillería ha brindado siete repatriaciones de restos a México, que suman un gasto de 24 mil 788 dólares.