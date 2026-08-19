Ariadna Montiel reconoce que Alejandro Arcos sí milita en Morena; caso por presuntos vínculos con mafia rumana ya fue turnado

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Ariadna Montiel, dirigente de Morena. Foto: Cuartoscuro

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, confirmó que Alejandro Enrique Arcos Romero, señalado como presunto operador financiero de la denominada mafia rumana y quien fue asesor de Rafael Marín Mollinedo, sí aparece como militante del partido desde 2013, por lo que su caso fue turnado a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.

Durante una declaración a medios, Montiel, quien inicialmente había señalado que Arcos Romero no era militante de Morena, señaló que tras una revisión del padrón se ubicó a Arcos Romero como afiliado desde 2013.

La dirigente señaló que el coordinador del padrón le informó sobre la afiliación de Arcos Romero y explicó que Morena no elimina automáticamente del registro a quienes no manifiestan su intención de dejar el partido.

“Está porque está desde el 2013 y nosotros no bajamos a la gente si no manifiesta su intención de no estar”, explicó.

🚨 Confirma Morena que Alejandro Arcos Romero, operador de “La Mafia Rumana” y exsecretario de Rafael Marín Mollinedo, está afiliado al partido desde 2013.



“Me reportó el coordinador del padrón que está afiliado desde el inicio… Le pedimos a la Comisión de Honestidad que tenga… pic.twitter.com/NZPYcnOD1N — Irving (@IrvingPineda) August 18, 2026

Morena turna el caso a la Comisión de Honestidad

Montiel indicó que solicitó a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena conocer el caso y actuar conforme a sus atribuciones.

La dirigente nacional sostuvo que el asunto se encuentra en el mismo estatus que otros casos que han sido puestos en conocimiento de esa instancia partidista.

“Yo siempre doy este aviso a la comisión… y está en el mismo estatus que todos los demás que aquí hemos comentado”, señaló.

Será la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia la que determine si inicia algún procedimiento contra Arcos Romero.

¿Quién es Alejandro Enrique Arcos Romero?

Alejandro Enrique Arcos Romero fue hasta hace poco asesor de Rafael Marín Mollinedo, quien aspira a la gubernatura de Quintana Roo.

Sobre Arcos Romero existen señalamientos como presunto operador financiero del crimen organizado y presuntos vínculos con la denominada mafia rumana.

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