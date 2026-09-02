Congreso arranca debate con Segundo Informe de Gobierno de Sheinbaum

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Foto: Cuartoscuro

La entrega del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum abrió este martes el debate entre las distintas fuerzas políticas en el Congreso de la Unión, con críticas de la oposición y una defensa de los resultados de la administración federal por parte de Morena y sus aliados.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, entregó formalmente el informe al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños Cacho, durante una sesión del Congreso General en San Lázaro, con poco más de 120 diputados y 30 senadores.

Así te lo informamos en Noticias en Claro:

Oposición cuestiona seguridad y combate al crimen

Durante los posicionamientos partidistas, Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, cuestionó al Gobierno federal por la que consideró falta de investigaciones contra integrantes de Morena señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado, poniendo de ejemplo la situación de Sinaloa y cuestionando que no exigieran cuentas a Rubén Rocha Moya.

Alejandro Moreno Cárdenas, del Partido Revolucionario Institutcional (PRI), también reclamó la falta de investigaciones contra el mandatario sinaloense y otros señalados.

Desde el Partido Acción Nacional (PAN), el coordinador en el Senado, Ricardo Anaya, afirmó que la Cuarta Transformación no ha cumplido algunas de las promesas realizadas a la población, acusando al oficialismo de corrupción en las aduanas y de presuntos acuerdos con grupos criminales.

Morena defiende programas sociales

En contraste, Morena defendió los resultados de la administración de Sheinbaum y destacó principalmente los programas sociales.

La senadora morenista Marta Mích sostuvo que no se han presentado pruebas de las acusaciones contra los integrantes del partido señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado, y aseguró que la Mañanera del Pueblo, está entre los programas más vistos del mundo.

Mientras que el Partido Verde y el Partido del Trabajo, aliados de Morena, resaltaron avances en materia económica y el incremento de los salarios mínimos.

Congreso prepara nueva sesión

El debate continuará este miércoles con una nueva sesión en San Lázaro. Entre los temas previstos se encuentran dos iniciativas enviadas por la Presidencia de la República. Una relacionada con la doble nacionalidad y otra con la inversión extranjera directa.

En esta última propuesta, participarán dependencias como las secretarías de Marina, de la Defensa Nacional y de Seguridad y Protección Ciudadana, con el objetivo planteado por el Gobierno federal de evitar la injerencia extranjera.

El siguiente paso será la discusión de la glosa del informe, durante la cual integrantes del gabinete federal acudirán al Congreso para explicar y defender los resultados de sus respectivas áreas.

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