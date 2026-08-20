Las de hoy | 20 de agosto de 2026
Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV.
Uno TV presenta las noticias principales este 20 de agosto de 2026
- El Universal: La ASF investiga contrato del examen fallido de la UNAM
La Universidad cuenta con 10 días hábiles para responder un pliego de 128 requerimientos de información institucional, técnica y financiera. Se busca esclarecer las razones metodológicas y de mercado detrás de la adjudicación del contrato a Territorium Life, así como evaluar el impacto financiero provocado por las severas fallas técnicas registradas durante las jornadas de evaluación. El rector dijo que analizan regresar a los exámenes presenciales hasta que haya garantías para aplicarlos en línea.
- Reforma: Critica CSP el ‘doble discurso’ de la DEA
Se lanza contra funcionario de EU; acusa la presidenta que elogia a Harfuch, a la vez que vincula a la 4T con cárteles.
- Milenio: México calla ante la OEA sobre crisis en Nicaragua
Brasil vota en contra y Encinas se abstiene porque “no ve una amenaza a la seguridad hemisférica” en los planes de Daniel Ortega para cancelar elecciones.
- Excélsior: UNAM subestimó el negocio de la trampa
La Universidad denunció a empresas detrás de intentos de engaño en el examen para licenciatura; en la prueba de control detectó lentes con IA y uso de smartphones. Analiza retorno a modalidad presencial.
- La Jornada: Golpean al CJNG en Michoacán; caen 12, pero líder escapa
En 15 municipios se registraron 25 narcobloqueos; detienen a pareja sentimental e hija de El Tío Loco, sus operadoras financieras.
- El Financiero: Peso ‘rompe el piso’ de 17 unidades por dólar
El anuncio del Tesoro de Estados Unidos sobre recompras de bonos provocó una caída en las tasas.
- El Economista: El peso rompe piso de 17 por dólar, su nivel más bajo desde mayo de 2024
Dólar débil y recompra de bonos de EU lo impulsaron.
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