A las nueve en Uno: toda la información y más | Jueves 20 de agosto de 2026

| 07:30 | Pablo Valdes - Rocío Ireta | UnoTV

A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés, Rocío Ireta y Sandra Moreno. Es un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

Los temas de hoy en A las Nueve en Uno:

✔️ FGR detiene a Fausto “N”, posible implicado en el secuestro de “El Mayo” Zambada y el homicidio de Héctor Melesio Cuén

✔️ Concluye el examen de control de la UNAM; cerca de 37 mil aspirantes presentaron la prueba

✔️ UNAM suspende el examen a 22 aspirantes por intentos de trampa

✔️ Rector de la UNAM reconoce que se subestimó el “negocio” de las trampas en el examen en línea

✔️ Trump amenaza con una “guerra económica” a cualquier país que ayude a Irán

✔️ Fuertes lluvias provocan afectaciones en distintos puntos de la CDMX

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