La mañanera de Claudia Sheinbaum, 20 de agosto de 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ofrece su tradicional conferencia mañanera este jueves 20 de agosto de 2026 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum este jueves 20 de agosto de 2026
Respecto a la abstención en la OEA para la resolución del caso Nicaragua, Sheinbaum informa que es un asunto de autodeterminación de los pueblos y debido a ello se determinó la abstención.
En cuanto a la captura de Fausto Corral y su posible relación en el caso del Mayo Zambada, la presidenta dice que será la Fiscalía quien informará, “la investigación sigue”, declara y asegura que es de gran relevancia para esclarecer las condiciones de la captura del capo.
Sobre la captura de Fausto Corral y su posible relación en el caso del Mayo Zambada, la presidenta dice que será la Fiscalía quien informará, “la investigación sigue”, declara.
La presidenta habla del precio del dólar y de cómo rompió la barrera de los 17 pesos por unidad. “La economía está creciendo”. expresa la mandataria.
El objetivo de Olinia es promover la minielectromovilidad, señaló la presidenta Claudia Sheinbaum quien destacó que los vehículos están diseñados por distintas instituciones públicas de México:
“Son 70 profesionistas, especialistas que se juntaron en Puebla y ahí trabajan todos los días”.
La convocatoria para Olinia se lanza a finales de septiembre. Muestran el calendario de trabajo.
Carlos Torres Rosas, director general de Nafin habla de la importancia de Olinia para el Plan México y la soberanía nacional.
Olinia 1 se venderá en verano de 2027, mientras que el modelo 2 se venderá a finales del mismo año por un precio de 150 mil pesos.
Presentan también Olinia Van.
Roberto Capuano Tripp, líder de proyecto Olinia, habla de este nuevo prototipo de Olinia de Carga.
Rosaura Ruiz Gutiérrez explica que Olinia fortalecerá la soberanía mexicana, dice que en colaboración con Nacional Financiera se lanzará una convocatoria para seleccionar a los aliados estratégicos que participarán en la fabricación de Olinia. Será mediante un proceso en igualdad de condiciones para fabricar los vehículos en el país.
Inicia conferencia de prensa, la Mañanera del Pueblo, de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, hoy presentarán el proyecto Olinia 2, el vehículo de carga propuesto por el Gobierno de México.
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