Las de hoy | 22 de julio de 2026

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Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV.

Uno TV presenta las noticias principales este 22 de julio de 2026

El Universal: Fiscalía investiga a más empresas ligadas a Ingemar

La Fiscalía General de la República investiga a las empresas Dragados y Puertos y Servicios Portuarios, propiedad de Ricardo Thompson Ramírez y Ricardo Thompson Navarro, este último detenido junto con Ernesto Ruffo, cuya situación jurídica aún estaba por definirse. De acuerdo con las indagatorias, ambas compañías se habrían beneficiado del presunto contrabando de hidrocarburos y recibieron contratos federales por 49 millones de pesos entre 2019 y 2024.

Reforma: Vuelve Trump con el garrote

El diario informa que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) anunció nuevas tarifas contra 60 países, con el objetivo de sustituir los aranceles generales de 10% que fueron invalidados por la Suprema Corte.

Milenio Diario: “No hay forma de que Zambada pague a EU esa fortuna”: abogado

Frank Pérez, abogado de Ismael “El Mayo” Zambada, consideró irreal la exigencia de 15 mil millones de dólares planteada por la Fiscalía de Estados Unidos y afirmó que su cliente “nada gana con entregarle información al Departamento de Justicia”.

Excélsior: Ante anomalías, UNAM revisará examen virtual

La Universidad Nacional Autónoma de México instruyó la creación de una comisión técnica para revisar el examen virtual de ingreso, luego de cuestionamientos por anomalías como un mayor número de puntajes perfectos y aumentos abruptos en el mínimo de aciertos requeridos para licenciatura.

La Jornada: Retoman EU y México diálogo comercial bajo la sombra de más aranceles

El diario informa que comenzó la tercera ronda de negociaciones del T-MEC entre México y Estados Unidos, mientras Washington amenaza con imponer nuevas cuotas a 60 países por presuntamente permitir trabajo forzado.

El Financiero: Economía mexicana apunta a crecimiento de 1.7% en junio

El crecimiento estimado para junio marcaría una recuperación de la economía mexicana durante el segundo trimestre del año, impulsada principalmente por el sector servicios.

El Economista: USTR se pronuncia por fortalecer las reglas de origen en revisión del T-MEC

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos planteó reforzar las reglas de origen durante la tercera ronda de negociación del T-MEC, iniciada entre México y Estados Unidos en la Ciudad de México.

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