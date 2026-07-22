México presenta 20 denuncias en EE.UU. por la muerte de 17 connacionales bajo custodia de ICE

GENERANDO AUDIO...

Foto: Archivo / Agencias

El Gobierno de México presentó 20 denuncias ante fiscalías de Estados Unidos y solicitó la apertura de investigaciones por la muerte de 17 personas mexicanas, ocurrida desde mayo de 2025 en operativos o bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que estas acciones forman parte del seguimiento a las medidas anunciadas el 9 de julio por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Embajador presenta 20 denuncias ante fiscalías de Estados Unidos

La dependencia informó que el 13 de julio, el embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, presentó 20 denuncias, de las cuales ocho fueron ante fiscalías estatales y doce ante fiscalías de condado, en las jurisdicciones donde ocurrieron los fallecimientos.

Las denuncias fueron presentadas en los estados de Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Luisiana, Misuri y Texas.

México solicita investigaciones al Departamento de Justicia

La SRE también dio a conocer que el 14 de julio, la Embajada de México en Estados Unidos remitió al Departamento de Justicia, por conducto del Departamento de Estado, la denuncia enviada por la Fiscalía General de la República (FGR) respecto de los 17 casos.

Asimismo, solicitó formalmente la apertura de las investigaciones correspondientes y pidió una respuesta sobre el curso que seguirán las indagatorias.

Gobierno expresa preocupación por condiciones en centros de detención

De acuerdo con la Secretaría, durante reuniones sostenidas la semana pasada con autoridades del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y del ICE, el embajador Roberto Lazzeri transmitió la preocupación del Gobierno de México por las condiciones en los centros de detención, incluidos aquellos operados por empresas privadas.

En esos encuentros, también solicitó el esclarecimiento de cada uno de los casos.

SRE informa a la ONU sobre los casos

Como parte de las acciones emprendidas, el 14 de julio el secretario Roberto Velasco Álvarez envió una carta al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, a través de la Misión Permanente de México en Ginebra.

En la comunicación, la SRE informó los hechos y solicitó que la Oficina del Alto Comisionado considere recabar información mediante solicitudes de aclaración a Estados Unidos, analice la compatibilidad de los casos con los instrumentos internacionales de derechos humanos y formule recomendaciones técnicas para prevenir hechos de esta naturaleza.

Red consular mantiene apoyo a las familias

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que la red consular mexicana continúa brindando asistencia y protección a las familias de las personas fallecidas, incluido el acompañamiento jurídico, el apoyo para el traslado de restos y las gestiones que ellas soliciten.

Finalmente, la dependencia aseguró que dará seguimiento puntual a estas acciones e informará sobre las respuestas que emitan las autoridades correspondientes.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.