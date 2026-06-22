Las de hoy | 22 de junio de 2026
Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV.
Uno TV presenta las noticias principales este 22 de junio de 2026
- El Universal: Con Andy y Alcalde se frenó la racha ganadora de Morena
En el año y 10 meses en que Luisa María Alcalde y Andrés Manuel López Beltrán estuvieron al frente de Morena, el partido interrumpió la racha de crecimiento electoral que mantenía incluso en entidades gobernadas por otras fuerzas políticas.
- Reforma: Va para largo ajuste a Tren Interoceánico
Especialistas advierten que la falta de visión en la planeación del Tren Interoceánico ha generado costos millonarios y que los ajustes pendientes podrían prolongarse durante un periodo mayor al previsto.
- Milenio Diario: La derecha también se impone en Colombia y consolida avance en AL
La derecha obtuvo una victoria en la elección presidencial de Colombia con el triunfo de Abelardo de la Espriella por una diferencia menor a 1% sobre Iván Cepeda, quien anunció la impugnación de 33 mil urnas. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó: “Vienen días mejores”.
- La Jornada: Colombia: triunfa la ultraderecha en la elección presidencial
Iván Cepeda reconoció los resultados del preconteo en la elección presidencial colombiana, que dieron la victoria a la candidatura de derecha.
- Excélsior: No tienen escaño, pero sí amarraron sueldo del Senado
Los suplentes de 25 legisladores se desempeñan como asesores, secretarios técnicos y funcionarios de alto rango en el Senado de la República, con percepciones que alcanzan hasta 187 mil pesos mensuales.
- El Financiero: EU usaría el T-MEC como palanca: JP Morgan
De acuerdo con JPMorgan Chase, el escenario más probable es que continúe el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, aunque Estados Unidos podría utilizar el acuerdo comercial como una herramienta de negociación en otros temas bilaterales.
- El Economista: La negociación entre EU e Irán se descompone; mercados en alerta
Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán atraviesan un momento de incertidumbre ante nuevas amenazas del presidente Donald Trump, lo que mantiene en alerta a los mercados internacionales.
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