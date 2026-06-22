Las de hoy | 22 de junio de 2026

| 08:41 | Mario Ostos | UnoTV

Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV.

Uno TV presenta las noticias principales este 22 de junio de 2026

  • El Universal: Con Andy y Alcalde se frenó la racha ganadora de Morena

En el año y 10 meses en que Luisa María Alcalde y Andrés Manuel López Beltrán estuvieron al frente de Morena, el partido interrumpió la racha de crecimiento electoral que mantenía incluso en entidades gobernadas por otras fuerzas políticas.

  • Reforma: Va para largo ajuste a Tren Interoceánico

Especialistas advierten que la falta de visión en la planeación del Tren Interoceánico ha generado costos millonarios y que los ajustes pendientes podrían prolongarse durante un periodo mayor al previsto.

  • Milenio Diario: La derecha también se impone en Colombia y consolida avance en AL

La derecha obtuvo una victoria en la elección presidencial de Colombia con el triunfo de Abelardo de la Espriella por una diferencia menor a 1% sobre Iván Cepeda, quien anunció la impugnación de 33 mil urnas. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó: “Vienen días mejores”.

  • La Jornada: Colombia: triunfa la ultraderecha en la elección presidencial

Iván Cepeda reconoció los resultados del preconteo en la elección presidencial colombiana, que dieron la victoria a la candidatura de derecha.

  • Excélsior: No tienen escaño, pero sí amarraron sueldo del Senado

Los suplentes de 25 legisladores se desempeñan como asesores, secretarios técnicos y funcionarios de alto rango en el Senado de la República, con percepciones que alcanzan hasta 187 mil pesos mensuales.

  • El Financiero: EU usaría el T-MEC como palanca: JP Morgan

De acuerdo con JPMorgan Chase, el escenario más probable es que continúe el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, aunque Estados Unidos podría utilizar el acuerdo comercial como una herramienta de negociación en otros temas bilaterales.

  • El Economista: La negociación entre EU e Irán se descompone; mercados en alerta

Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán atraviesan un momento de incertidumbre ante nuevas amenazas del presidente Donald Trump, lo que mantiene en alerta a los mercados internacionales.

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