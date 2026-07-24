Las de hoy | 24 de julio de 2026

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Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV.

Uno TV presenta las noticias principales este 24 de julio de 2026

El Universal: FGR: hay 11 empresas en red de huachicol fiscal de Ingemar

De acuerdo con la causa penal, 11 empresas participaron en la presunta red de tráfico de combustible encabezada por Ingemar, firma de la que Ernesto Ruffo era socio. Cuatro de ellas fungían como destinatarias del hidrocarburo para su almacenamiento y comercialización. La investigación señala que las compañías simulaban operaciones para justificar la cesión de propiedad de los petrolíferos y su distribución ilegal.

Reforma: Da Trump garrotazo… y la libra México

Estados Unidos impuso un nuevo arancel de 10% a 60 países, pero excluyó de esa medida a los productos amparados por el T-MEC. La Secretaría de Economía aseguró que la decisión no afectará a México.

Excélsior: México asegura trato arancelario ventajoso: Ebrard

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que, pese a los nuevos gravámenes impuestos por el gobierno de Donald Trump a 60 países, 85% de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos continuará con arancel cero gracias al T-MEC.

Milenio Diario: T-MEC blinda a México del embate de aranceles de EU

La presidenta Claudia Sheinbaum y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, acordaron fortalecer la manufactura regional, mantener las cadenas de suministro de Norteamérica y combatir el aprovechamiento indebido del tratado por parte de países no integrantes.

La Jornada: Sin cambios, avanza el T-MEC; no dañan a México aranceles: SE

El diario destaca que concluyó en la Ciudad de México la tercera ronda de negociaciones del T-MEC. La Secretaría de Economía sostuvo que los nuevos aranceles anunciados por Estados Unidos no afectarán a México.

El Financiero: Termina ronda del T-MEC con avances en integración regional

México y Estados Unidos acordaron realizar una cuarta ronda de conversaciones bilaterales en Washington, prevista para septiembre, con el objetivo de continuar los trabajos sobre la integración regional.

El Economista: Petróleo rebasa otra vez los 100 dólares por barril, tras amenaza de Trump

Los precios internacionales del petróleo superaron nuevamente los 100 dólares por barril después de que Donald Trump responsabilizó a Irán del ataque de los hutíes contra dos embarcaciones sauditas.

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