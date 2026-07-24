A las nueve en Uno: toda la información y más | Viernes 24 de julio de 2026

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A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés, Rocío Ireta y Sandra Moreno. Es un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

Los temas de hoy en A las Nueve en Uno:

✔️ México libra nuevos aranceles de Trump; más del 80% de las exportaciones quedan protegidas por el T-MEC.

✔️ Sheinbaum asegura que avanza la renegociación del T-MEC y niega incumplimientos en la entrega de agua.

✔️ Estados Unidos revela a la nueva cúpula del Cártel Jalisco Nueva Generación y sanciona a 55 personas vinculadas.

✔️ Ernesto Ruffo es vinculado a proceso; su familia asegura que el exgobernador enfrenta el caso con serenidad.

✔️ Cae la primera detenida por el feminicidio de Dafne; la familia exige la captura de cuatro implicados más.

✔️ Reactivan el juicio contra Emilio Lozoya por el caso Agronitrogenados; continúa el proceso por corrupción.

✔️ Maestro se suicida tras acusación de acoso y deja un mensaje denunciando fallas en el sistema de justicia.

✔️ La tormenta Bertha toca tierra en Estados Unidos y provoca lluvias torrenciales en Texas y Luisiana.

✔️ A un mes del sismo en Venezuela, el Banco Mundial calcula daños por 19 mil 500 millones de dólares.

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