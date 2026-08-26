Las de hoy | 26 de agosto de 2026

| 09:00 | Redacción | UnoTV

Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV.

Uno TV presenta las noticias principales este 26 de agosto de 2026

  • El Universal: El gran diario de México, da la espalda a Rocha y asume el Gobierno de Sinaloa

Graciela Domínguez juró ayer como gobernadora interina de Sinaloa, quien apenas el sábado pasado se deslindó de Rubén Rocha Moya y respaldó a Claudia Sheinbaum en su crítica por haber regresado al cargo.

  • Reforma: Inicia limpia antirrochista, alista gobernadora interina cambios en gabinete

Milenio diario, elige 4T cartas en tres estados y se impone rochismo en Sinaloa. Morena designa coordinadores a Gutiérrez Lázaro en Campeche, Bayardo en Colima y Compete y Verde a Rubalcaba en Aguascalientes.

  • Milenio Diario: Elige 4T cartas en tres estados y se impone rochismo en Sinaloa

Graciela Domínguez, exsecretaria de Educación, promete paz.

  • La Jornada: Histórico, reconoce la Corte voz de los pueblos indígenas, elimina su exclusión judicial, resalta.
  • Excélsior: El periódico de la vida nacional, detienen a dos por facilitar trampas en exámenes

La Fiscalía de la Ciudad de México arrestó a los hombres por cobrarle a aspirantes a la UNAM para suplantarlos durante las pruebas de licenciatura. Usaron equipos de una academia.

  • El Financiero: La banca necesita prestar más y tiene con que, ABM

Por su solidez y fortaleza, hay capacidad y disposición para aumentar el crédito romano.

  • El Economista: Ganancias de las afores crecieron 12% entre enero y julio a 9 mil 870 millones de pesos

En dos de los primeros siete meses hubo minusvalías.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento

Te recomendamos:

Marco Rubio pide a Roberto Velasco desmantelar cárteles, frenar fentanilo y migración ilegal

Nacional

Marco Rubio pide a Roberto Velasco desmantelar cárteles, frenar fentanilo y migración ilegal

Denuncian patrón de acoso laboral en puestos estratégicos del INE

Nacional

Denuncian patrón de acoso laboral en puestos estratégicos del INE

Sistema Cutzamala registra su mejor nivel en una década: alcanza 78.9% de almacenamiento

Nacional

Sistema Cutzamala registra su mejor nivel en una década: alcanza 78.9% de almacenamiento

La mañanera de Claudia Sheinbaum, 26 de agosto de 2026

Nacional

La mañanera de Claudia Sheinbaum, 26 de agosto de 2026

Etiquetas: ,