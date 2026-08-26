Las de hoy | 26 de agosto de 2026
Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV.
Uno TV presenta las noticias principales este 26 de agosto de 2026
- El Universal: El gran diario de México, da la espalda a Rocha y asume el Gobierno de Sinaloa
Graciela Domínguez juró ayer como gobernadora interina de Sinaloa, quien apenas el sábado pasado se deslindó de Rubén Rocha Moya y respaldó a Claudia Sheinbaum en su crítica por haber regresado al cargo.
- Reforma: Inicia limpia antirrochista, alista gobernadora interina cambios en gabinete
Milenio diario, elige 4T cartas en tres estados y se impone rochismo en Sinaloa. Morena designa coordinadores a Gutiérrez Lázaro en Campeche, Bayardo en Colima y Compete y Verde a Rubalcaba en Aguascalientes.
- Milenio Diario: Elige 4T cartas en tres estados y se impone rochismo en Sinaloa
Graciela Domínguez, exsecretaria de Educación, promete paz.
- La Jornada: Histórico, reconoce la Corte voz de los pueblos indígenas, elimina su exclusión judicial, resalta.
- Excélsior: El periódico de la vida nacional, detienen a dos por facilitar trampas en exámenes
La Fiscalía de la Ciudad de México arrestó a los hombres por cobrarle a aspirantes a la UNAM para suplantarlos durante las pruebas de licenciatura. Usaron equipos de una academia.
- El Financiero: La banca necesita prestar más y tiene con que, ABM
Por su solidez y fortaleza, hay capacidad y disposición para aumentar el crédito romano.
- El Economista: Ganancias de las afores crecieron 12% entre enero y julio a 9 mil 870 millones de pesos
En dos de los primeros siete meses hubo minusvalías.
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