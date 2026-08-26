Las de hoy | 26 de agosto de 2026

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Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV.

Uno TV presenta las noticias principales este 26 de agosto de 2026

El Universal: El gran diario de México, da la espalda a Rocha y asume el Gobierno de Sinaloa

Graciela Domínguez juró ayer como gobernadora interina de Sinaloa, quien apenas el sábado pasado se deslindó de Rubén Rocha Moya y respaldó a Claudia Sheinbaum en su crítica por haber regresado al cargo.

Reforma: Inicia limpia antirrochista, alista gobernadora interina cambios en gabinete

Milenio diario, elige 4T cartas en tres estados y se impone rochismo en Sinaloa. Morena designa coordinadores a Gutiérrez Lázaro en Campeche, Bayardo en Colima y Compete y Verde a Rubalcaba en Aguascalientes.

Milenio Diario: Elige 4T cartas en tres estados y se impone rochismo en Sinaloa

Graciela Domínguez, exsecretaria de Educación, promete paz.

La Jornada: Histórico, reconoce la Corte voz de los pueblos indígenas, elimina su exclusión judicial, resalta.

Excélsior: El periódico de la vida nacional, detienen a dos por facilitar trampas en exámenes

La Fiscalía de la Ciudad de México arrestó a los hombres por cobrarle a aspirantes a la UNAM para suplantarlos durante las pruebas de licenciatura. Usaron equipos de una academia.

El Financiero: La banca necesita prestar más y tiene con que, ABM

Por su solidez y fortaleza, hay capacidad y disposición para aumentar el crédito romano.

El Economista: Ganancias de las afores crecieron 12% entre enero y julio a 9 mil 870 millones de pesos

En dos de los primeros siete meses hubo minusvalías.

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