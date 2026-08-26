Marco Rubio pide a Roberto Velasco desmantelar cárteles, frenar fentanilo y migración ilegal

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Foto: Reuters

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, se reunió este miércoles en Washington D. C. con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para dar seguimiento a temas de seguridad, migración y protección de los derechos humanos de personas mexicanas.

COMUNICADO. "Reunión entre el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio".https://t.co/w6bDajqdg2 pic.twitter.com/JEr0bFMdjR — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) August 26, 2026

Durante el encuentro, ambos funcionarios destacaron los avances en materia de seguridad, particularmente en las acciones contra el tráfico de drogas y armas, así como contra la delincuencia organizada transnacional.

La reunión forma parte del diálogo entre ambos países sobre asuntos de interés bilateral y ocurrió en medio de la cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad y migración.

¿Qué pidió Marco Rubio a México?

Mientras que, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, informó que durante su reunión con el secretario de Relaciones Exteriores de México, Roberto Velasco Álvarez, planteó la necesidad de tomar “acciones decisivas” contra la migración ilegal, el tráfico de fentanilo y los cárteles.

Rubio señaló que se reunió con Roberto Velasco para discutir acciones decisivas para poner fin a la inmigración ilegal, detener el tráfico de fentanilo y desmantelar organizaciones terroristas extranjeras y cárteles.

Met with Mexican Foreign Secretary @r_velascoa to discuss decisive actions to end illegal immigration, halt fentanyl trafficking, and dismantle Foreign Terrorist Organizations and cartels. pic.twitter.com/EGpqlJn9cW — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) August 26, 2026

México destaca cooperación en materia de seguridad

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Velasco y Rubio reconocieron los avances registrados en materia de seguridad, los cuales fueron considerados como los más importantes de la región.

Entre los temas abordados estuvieron el combate al tráfico de drogas, el tráfico de armas y la lucha contra la delincuencia organizada transnacional.

Durante la reunión, el secretario mexicano reiteró la importancia de que la cooperación entre ambos países continúe bajo principios de respeto a la soberanía e integridad territorial.

También destacó la necesidad de mantener una relación basada en la responsabilidad compartida, confianza mutua y colaboración sin subordinación.

Abordan migración y derechos humanos

Otro de los temas tratados durante el encuentro fue la migración irregular.

Los funcionarios dieron seguimiento a los avances alcanzados en esta materia y continuaron el diálogo sobre la protección y respeto de los derechos humanos de las personas mexicanas en Estados Unidos.

La SRE señaló que la conversación permitió mantener el intercambio entre ambos gobiernos sobre los procesos migratorios y las condiciones de protección para los connacionales.

¿Quiénes acompañaron a Roberto Velasco?

Durante la reunión, Roberto Velasco estuvo acompañado por integrantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores y funcionarios relacionados con la relación bilateral con Estados Unidos.

Entre ellos estuvieron el embajador Roberto Lazzeri Montaño; la subsecretaria para América del Norte, Cristina Planter Riebeling; y el jefe de Unidad de Proyección para la Diplomacia, Política Exterior y Organización Interinstitucional, Efraín Guadarrama Pérez.

También participaron Carlos Botello, jefe de Oficina del embajador Roberto Lazzeri Montaño; Oliver Arroyo Ramón, director general de Asuntos Especiales y Modernización Fronteriza; y Rafael Saucedo Fuentes, jefe de Frontera y Asuntos Especiales.

La reunión fue informada por la Secretaría de Relaciones Exteriores mediante el Comunicado No. 171/2026, publicado este 26 de agosto.

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