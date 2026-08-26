Sistema Cutzamala registra su mejor nivel en una década: alcanza 78.9% de almacenamiento

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Conagua reporta recuperación en presas del país y Cutzamala. Foto: Conagua

El Sistema Cutzamala alcanzó 78.9% de almacenamiento, equivalente a 617.27 millones de metros cúbicos de agua, con lo que registra su mejor nivel para estas fechas en los últimos 10 años, de acuerdo con información presentada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM).

El dato representa una recuperación importante para este sistema, considerado estratégico para el abastecimiento de agua en la Ciudad de México y el Estado de México, luego de los bajos niveles registrados en años anteriores.

Cutzamala suma 12 semanas de recuperación

El Sistema Cutzamala acumula 12 semanas consecutivas de recuperación en sus niveles de almacenamiento.

Durante la última semana, las presas que integran el sistema recibieron 11.089 millones de metros cúbicos adicionales, principalmente como consecuencia de las lluvias y los escurrimientos registrados en la zona.

Desde el 4 de junio, cuando comenzaron las precipitaciones en el área de influencia del sistema, la recuperación acumulada alcanza 91.58 millones de metros cúbicos de agua.

¿Cómo están las presas del Sistema Cutzamala?

Los principales embalses presentan también una recuperación significativa:

Presa Valle de Bravo: 85.4% de almacenamiento

85.4% de almacenamiento Presa Villa Victoria: 76.5%

76.5% Presa El Bosque: 68.3%

Valle de Bravo es actualmente la presa con mayor porcentaje de almacenamiento dentro de los tres principales embalses considerados para el seguimiento del sistema.

¿Qué significa el nivel de 78.9%?

El almacenamiento actual representa un alivio para el abastecimiento de agua del Valle de México, debido a que el Cutzamala es una de las fuentes que contribuyen al suministro de agua potable para millones de habitantes de la región.

Sin embargo, el nivel de las presas puede cambiar conforme continúen las lluvias, los escurrimientos y la extracción de agua para consumo.

La recuperación también ocurre en un contexto nacional de contrastes: mientras el Cutzamala mantiene una tendencia positiva, Conagua reportó que las lluvias acumuladas en buena parte del país se encuentran por debajo del promedio histórico.

El Cutzamala, en su mejor nivel de la última década

Con 617.27 millones de metros cúbicos almacenados y un 78.9% de llenado, el Sistema Cutzamala se encuentra en su mejor nivel para estas fechas de los últimos 10 años.

La Conagua mantiene el monitoreo de los niveles de almacenamiento de las presas a través del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México. En su sitio oficial se publican los reportes correspondientes al Sistema Cutzamala.

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