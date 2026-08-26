La mañanera de Claudia Sheinbaum, 26 de agosto de 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ofrece su tradicional conferencia mañanera este miércoles 26 de agosto de 2026 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum este 26 de agosto de 2026
La titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, presenta la iniciativa para crear la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Precisa que es una actualización de la ley en la materia promulgada en 1988, la cual era necesario cambiar por los nuevos desafíos ambientales que enfrenta el planeta.
La iniciativa incluye mecanismos de:
-Avances científicos, de innovación y tecnologías con saberes ancestrales
-Cambio climático
-Más certeza jurídica a comunidades e inversiones
-Restauración ecológica
Con ello, se busca garantizar un medio ambiente sano, evitar daños ambientales y proteger los derechos de personas y comunidades.
En un enlace, el Gobierno Federal realiza la tercera entrega de viviendas en Mérida, Yucatán. Llevan un avance del 66% en la meta de más de 72 mil hogares en dicha entidad.
Inicia la conferencia de prensa mañanera de Claudia Sheinbaum de este 26 de agosto.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.