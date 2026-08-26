La mañanera de Claudia Sheinbaum, 26 de agosto de 2026

La titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, presenta la iniciativa para crear la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Precisa que es una actualización de la ley en la materia promulgada en 1988, la cual era necesario cambiar por los nuevos desafíos ambientales que enfrenta el planeta.

La iniciativa incluye mecanismos de:

-Avances científicos, de innovación y tecnologías con saberes ancestrales

-Cambio climático

-Más certeza jurídica a comunidades e inversiones

-Restauración ecológica

Con ello, se busca garantizar un medio ambiente sano, evitar daños ambientales y proteger los derechos de personas y comunidades.