Las de hoy | 28 de julio de 2026

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Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV.

Uno TV presenta las noticias principales este 28 de julio de 2026

El Universal: Empresa que aplicó examen en UNAM tiene contratos de millones

La empresa Territorium Life, encargada de la aplicación del examen virtual de admisión de la UNAM, ha obtenido más de 218 millones de pesos mediante contratos con instituciones públicas como el INE, el Instituto Electoral de la Ciudad de México, el extinto Consejo de la Judicatura Federal y diversas universidades estatales. En Ciudad Universitaria, aspirantes rechazados protestaron para exigir la cancelación y reposición de la prueba en modalidad presencial.

Reforma: Crece molestia contra la UNAM

El diario destaca que continúan las inconformidades por el examen de admisión de la UNAM, a dos semanas del inicio del ciclo escolar.

Milenio Diario: Acelera IA clonación de sitios web de sociedades financieras

Entre enero y mayo, la Condusef detectó 55 casos de suplantación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (sofomes), un incremento de 27%. Especialistas advierten que la cifra real podría ser mayor debido a que los delincuentes crean y eliminan sitios fraudulentos en cuestión de minutos mediante herramientas de inteligencia artificial.

La Jornada: Afecta examen virtual irregular al conjunto de la sociedad: UNAM

La UNAM sostuvo que las irregularidades detectadas en el examen virtual afectan a toda la sociedad y anunció la instalación de una comisión revisora integrada por 16 especialistas para analizar el proceso.

Excélsior: Atípico, 98% de admisiones para Medicina UNAM

El diario reporta que los resultados de admisión para la carrera de Medicina presentan un comportamiento atípico, por lo que diversos sectores exigen la repetición del examen.

El Financiero: Tienen semestre histórico las exportaciones mexicanas

Las exportaciones mexicanas registraron un semestre récord, impulsadas principalmente por el crecimiento de 37.6% en las manufacturas no automotrices entre enero y junio, en un contexto de mayor demanda vinculada al desarrollo de inteligencia artificial.

El Economista: Las exportaciones crecieron 24% en el primer semestre; sumaron casi 390 mil mdd

El valor de las exportaciones mexicanas alcanzó casi 390 mil millones de dólares durante el primer semestre del año, con un crecimiento de 24% y un superávit comercial de 9 mil 857 millones de dólares entre enero y junio.

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