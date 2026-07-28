¿Debe repetirse el examen de la UNAM? Experta explica los principales retos

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La decisión de la UNAM de aplazar el proceso de ingreso tras las irregularidades detectadas en el examen de admisión es una señal positiva, pues demuestra que la universidad está atendiendo un problema que afecta a miles de aspirantes, consideró la especialista en educación Irma Villalpando.

“El asunto no es menor, dado que la UNAM tiene que enviar un mensaje fuerte; se aplazó y eso quiere decir que están tomando las cartas que se necesitan. Ojalá que no se tarden porque el tic-tac del reloj corre muy rápido; estamos ya muy próximos al inicio del semestre”.

La experta sostuvo que la prioridad debe ser garantizar la justicia para quienes presentaron la prueba de manera honesta y preservar el prestigio de la Máxima Casa de Estudios.

Especialista respalda repetir el examen de la UNAM

Villalpando afirmó que la universidad no puede continuar el proceso “como si nada hubiera pasado”, ya que existen dudas sobre la confiabilidad de los resultados.

“Tenemos que estar del lado de los estudiantes que hicieron las cosas bajo legalidad, que de manera genuina, auténtica, honesta, contestaron cada reactivo y aun así por esta anomalía tan evidente no fueron seleccionados”, señaló.

La especialista dijo que, ante este escenario, la mejor alternativa es restituir el examen y aplicarlo de manera presencial, aunque reconoció que ello representaría un reto para la institución.

“Es lamentable que quienes sí lo hicieron bien lo tengan que refrendar, pero se debe hacer en aras de proteger la confiabilidad del proceso”, afirmó.

Advierte riesgo para la credibilidad de la UNAM

La especialista advirtió que, si la UNAM decidiera no repetir el examen, enviaría un mensaje contrario a los valores que promueve como institución educativa.

“No quiero pensar en ese escenario. Estaría en contra de sus propios estatutos y de su propio posicionamiento como institución educativa”, expresó.

Añadió que las universidades no solo forman profesionistas, sino también ciudadanos con valores.