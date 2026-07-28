A las nueve en Uno: toda la información y más | Martes 28 de julio de 2026

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A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés, Rocío Ireta y Sandra Moreno. Es un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

Los temas de hoy en A las Nueve en Uno:

✔️ Exhiben video en el que Jaime Bonilla arremete contra Marina del Pilar Ávila

✔️ Aspirantes entregan pliego petitorio a la UNAM y exigen examen presencial

✔️ FGR niega persecución política contra Ernesto Ruffo Appel

✔️ Muere magistrado federal tras una riña en un bar de León, Guanajuato

✔️ ICE prepara operativo para detener y deportar a migrantes haitianos

✔️ Gol de Cabo Verde contra Argentina es elegido el mejor del Mundial 2026

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