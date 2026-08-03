Las de hoy | 3 de agosto de 2026

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Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV.

Uno TV presenta las noticias principales este 3 de agosto de 2026

El Universal: Preparan auditoría a empresa de examen de la UNAM

El contrato que la UNAM adjudicó de manera directa a la empresa Territorium Life para la aplicación del examen de ingreso a licenciatura será revisado por la Auditoría Superior de la Federación. Los resultados de esa auditoría se darán a conocer en 2027.

Reforma: Arman autogobierno en penal de Jalisco

El diario señala que al interior de un centro penitenciario de Jalisco existe un presunto esquema de autogobierno, donde se cobran servicios como visitas conyugales, uso de teléfonos celulares y venta de alimentos y bebidas.

Excélsior: UNAM superó 21 veces tope para adjudicación

El diario informa que la UNAM otorgó por adjudicación directa un contrato que rebasó 21 veces el monto máximo permitido para este tipo de procedimientos. Aunque la normativa establece que los contratos superiores a 4.7 millones de pesos deben licitarse públicamente, la institución solicitó una excepción.

Milenio Diario: “México es amigo de todo mundo”, aclara Sheinbaum a Trump

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a una publicación de Donald Trump sobre la relación bilateral y afirmó que México mantiene una relación de amistad con todos los países. Por su parte, el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, señaló que ambas naciones son “socios y familia por elección”.

La Jornada: La popularidad de Trump en Estados Unidos cae a mínimos históricos

El diario destaca que la aprobación del presidente Donald Trump se ubica entre 32% y 34% de los estadounidenses, de acuerdo con las mediciones citadas.

El Financiero: Defiende Robert Lighthizer que siga el T-MEC

El exrepresentante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, consideró que el T-MEC debe mantenerse vigente, aunque afirmó que el acuerdo requiere modificaciones para responder a los retos actuales.

El Economista: En el segundo trimestre del año Pemex volvió a reportar números negros

Petróleos Mexicanos registró una utilidad de 18 mil 24 millones de pesos durante el segundo trimestre del año, con lo que volvió a reportar resultados positivos en ese periodo.

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