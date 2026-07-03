A las nueve en Uno: toda la información y más | Viernes 3 de julio de 2026

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A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés, Rocío Ireta y Sandra Moreno. Es un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

Los temas de hoy:

✔️ Revelan nuevas imágenes de la captura de Ismael “El Mayo” Zambada en Estados Unidos

✔️ Jalisco en alerta: desaparecen tres adolescentes tras su graduación

✔️ Zacatecas: van dos recapturados tras la fuga de presuntos integrantes del CJNG; continúa el operativo

✔️ Michoacán: explosión de minas artesanales deja militares lesionados durante operativo contra el crimen organizado

✔️ Estado de México: hallan cuerpos en un canal de aguas negras; investigan posible fosa clandestina

✔️ Mundial 2026: CDMX, Jalisco y Nuevo León refuerzan operativos para el partido del domingo

✔️ México vs Inglaterra: La Güera de las Estrellas comparte sus predicciones para el duelo de octavos de final

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