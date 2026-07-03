Marcelo Ebrard destaca que México cumplió su principal objetivo: mantener el T-MEC

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El Gobierno de México aseguró que uno de sus principales objetivos en la relación comercial con Estados Unidos era mantener vigente el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Este jueves, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que ese propósito se cumplió tras los recientes acercamientos entre ambos países.

Las declaraciones se dieron previo al inicio de la primera revisión del T-MEC, programada para el 20 de julio en la Ciudad de México. Dicho proceso es clave para el futuro de la integración económica de América del Norte, de acuerdo con el Gobierno.

Marcelo Ebrard destaca que el T-MEC seguirá vigente

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, señaló que mantener vigente el T-MEC era uno de los principales objetivos de México. Recordó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había manifestado en distintas ocasiones su intención de modificar de manera importante el acuerdo comercial o incluso retirarse de él.

El funcionario explicó que conservar el tratado representa una oportunidad para fortalecer la inversión en México, especialmente ante la estrategia comercial impulsada por el Gobierno estadounidense.

Asimismo, Ebrard añadió que la agenda común entre ambos países para reducir la dependencia de otras regiones podría generar un mayor flujo de inversiones hacia territorio mexicano en los próximos meses.

Sheinbaum confía en una revisión favorable del T-MEC

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó como la más importante la primera revisión del T-MEC, que comenzará el 20 de julio en la capital del país.

La mandataria expresó su confianza en que el proceso permita mejorar las condiciones comerciales actuales, incluidas algunas tarifas aplicadas por Estados Unidos bajo la denominada Sección 232. De igual forma, facilite que las revisiones anuales posteriores sean menos complejas.

Asimismo, el Gobierno federal descartó que, por ahora, busque negociar nuevos tratados de libre comercio con otras regiones del mundo. Consideran que la prioridad es fortalecer el acuerdo comercial de América del Norte.

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