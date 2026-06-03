Las de hoy | 3 de junio de 2026

GENERANDO AUDIO...

Uno TV presenta las noticias principales este 3 de junio de 2026

El Universal Suben Sheinbaum y Johnson temperatura a relación México-Estados Unidos

Las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, en las que afirmó que Estados Unidos pretende influir en la política mexicana, así como su exigencia de respeto al embajador estadounidense Ronald Johnson, elevaron la tensión en la relación bilateral.

Reforma Ahorcan CDMX… nada ni nadie detiene desmanes de la CNTE

El diario destaca las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), señalando afectaciones a la movilidad y actividades en la Ciudad de México sin que las autoridades logren contenerlas.

Excélsior México pide extender T-MEC 16 años más

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, planteó ampliar por otros 16 años la vigencia del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), al considerar que ha beneficiado a las tres economías de Norteamérica.

Milenio Diario CNTE “ya no está para diálogo” y vandaliza en CDMX y tres estados

El rotativo informa que las movilizaciones de la CNTE derivaron en actos vandálicos en la capital del país y en otras tres entidades, en medio del deterioro de las negociaciones con las autoridades.

La Jornada Exige Sheinbaum a embajador de Estados Unidos respetar asuntos políticos internos

La presidenta sostuvo que los temas políticos nacionales corresponden exclusivamente a los mexicanos y pidió al embajador estadounidense abstenerse de intervenir en asuntos internos del país.

El Financiero México y Canadá van por extender el T-MEC

Ambos países impulsan la ampliación del acuerdo comercial al considerar que es una herramienta clave para el crecimiento económico y la integración productiva de la región.

El Economista México y Canadá piden a Estados Unidos alargar otros 16 años la vigencia del T-MEC

La propuesta de extender el tratado coincide con discusiones sobre nuevas medidas comerciales impulsadas por Washington, entre ellas la posible aplicación de aranceles adicionales.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.