Estados y requisitos para el registro a apoyo del Bienestar para personas de 30 a 64 años en junio 2026

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Nuevo apoyo del bienestar busca Salud Universal. Foto: Cuartosacuro

Miles de beneficiarios de las Pensiones para el Bienestar aún pueden registrarse al programa de Salud Universal Bienestar, una estrategia que busca brindar acceso a servicios médicos a personas de 30 a 64 años con discapacidad que ya reciben apoyo económico, aunque no cuenten con afiliación al IMSS o al ISSSTE. El registro permanecerá abierto hasta el 6 de junio de 2026 en las ciudades donde opera el modelo.

El programa permite que personas beneficiarias de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad accedan a consultas, atención médica y otros servicios de salud mediante la red de IMSS-Bienestar, siempre que residan en municipios donde se encuentra habilitado este esquema.

¿En qué estados y ciudades aplica el registro para Salud Universal Bienestar?

Aunque el programa está vinculado a entidades que mantienen convenios con el Gobierno de México para la entrega de la pensión, el acceso al beneficio depende de que exista operación de IMSS-Bienestar en determinadas ciudades.

Las sedes habilitadas para el registro son:

Mexicali, Baja California

La Paz, Baja California Sur

Campeche, Campeche

Colima, Colima

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Ciudad de México (16 alcaldías)

Chilpancingo, Guerrero

Pachuca, Hidalgo

Toluca, Estado de México

Morelia, Michoacán

Cuernavaca, Morelos

Tepic, Nayarit

Oaxaca, Oaxaca

Puebla, Puebla

Chetumal, Quintana Roo

San Luis Potosí, San Luis Potosí

Culiacán, Sinaloa

Hermosillo, Sonora

Villahermosa, Tabasco

Ciudad Victoria, Tamaulipas

Tlaxcala, Tlaxcala

Xalapa, Veracruz

Mérida, Yucatán

Zacatecas, Zacatecas

¿Quiénes todavía pueden registrarse antes del 6 de junio?

El proceso se realiza conforme a la letra inicial del primer apellido. El calendario vigente contempla los últimos días de inscripción:

A y B: 1 de junio

C: 2 de junio

D, E y F: 3 de junio

G: 4 de junio

H, I, J, K y L: 5 de junio

Rezagados: 6 de junio

Las autoridades recomendaron acudir únicamente en la fecha correspondiente para agilizar la atención en los módulos.

Requisitos para obtener el acceso a Salud Universal Bienestar

Para incorporarse al programa es necesario:

Ser beneficiario de la Pensión para Personas con Discapacidad o de la Pensión para el Bienestar para Adultos Mayores correspondiente.

o de la correspondiente. Residir en alguna de las ciudades donde opera el programa .

. Presentar la documentación requerida.

Los documentos solicitados son:

Identificación oficial vigente con fotografía .

. CURP certificada .

. Comprobante de domicilio no mayor a seis meses.

no mayor a seis meses. Número telefónico de contacto.

de contacto. Correo electrónico (opcional).

¿Dónde y en qué horario se realiza el trámite?

La credencialización y registro se realizan en los módulos habilitados para el programa.

El horario de atención es de lunes a sábado de 9:00 a 18:00 horas, por lo que los beneficiarios aún tienen oportunidad de completar el trámite antes del cierre del periodo de incorporación.

Salud Universal busca ampliar la atención médica de beneficiarios

El objetivo del programa es que personas con discapacidad que ya reciben un apoyo económico puedan acceder también a servicios de salud sin necesidad de contar con seguridad social tradicional.

Por ello, quienes cumplan con los requisitos y residan en las ciudades participantes tienen hasta el 6 de junio de 2026 para concluir su registro y obtener acceso a este beneficio.

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