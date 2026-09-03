Las de hoy | 3 de septiembre de 2026

| 08:48 | Mario Ostos | UnoTV

Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV.

Uno TV presenta las noticias principales este 3 de septiembre de 2026

  • El Universal: Director de Birmex compró al contado 2 depas por 22 millones de pesos

Carlos Ulloa, en su declaración patrimonial, detalla que en 2020 adquirió un departamento con valor de 7.4 millones de pesos y en 2023 compró otro inmueble por el que pagó 15 millones de pesos.

  • Reforma: Y sigue huachicol fiscal… 10 cada día

Vinculan a proceso sólo a 307 personas.

  • Excélsior: Inzunza cobra 132 mil por leer en su escaño

Arranca periodo ordinario.

  • Milenio Diario: Nuevo León: embarran a Musk en despojo de tierras para la planta fallida

Mexicana residente en McAllen acusa a burócratas y a los Garza Dávila del robo en Santa Catarina, donde se hacían planes para Tesla, consta en documento oficial.

  • La Jornada: Alerta Petro de la llegada del hiperfascismo: tecnosumisión y control policial

Después de lo que pasó con Maduro, pensé que Trump venía por mí, recuerda el exmandatario.

  • El Financiero: UIF va por estructuras financieras de cárteles: Omar Reyes

La estrategia va más allá de bloquear cuentas individuales.

  • El Economista: Se destraban 19 grandes obras por 3 mil 750 millones de dólares; 60% son energéticas

Se busca corregir la escasez energética que ha frenado proyectos.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento

Te recomendamos:

La mañanera de Claudia Sheinbaum, 3 de septiembre de 2026

Nacional

La mañanera de Claudia Sheinbaum, 3 de septiembre de 2026

A las Nueve en Uno: toda la información y más | jueves 3 septiembre de 2026

Nacional

A las Nueve en Uno: toda la información y más | jueves 3 septiembre de 2026

CFE denuncia ante la FGR vandalismo en líneas de alta tensión que causó apagón en Campeche

Nacional

CFE denuncia ante la FGR vandalismo en líneas de alta tensión que causó apagón en Campeche

Comisión Nacional de Búsqueda presenta a Molly, nueva integrante de su unidad canina

Nacional

Comisión Nacional de Búsqueda presenta a Molly, nueva integrante de su unidad canina

Etiquetas: ,