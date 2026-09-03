Las de hoy | 3 de septiembre de 2026
Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV.
Uno TV presenta las noticias principales este 3 de septiembre de 2026
- El Universal: Director de Birmex compró al contado 2 depas por 22 millones de pesos
Carlos Ulloa, en su declaración patrimonial, detalla que en 2020 adquirió un departamento con valor de 7.4 millones de pesos y en 2023 compró otro inmueble por el que pagó 15 millones de pesos.
- Reforma: Y sigue huachicol fiscal… 10 cada día
Vinculan a proceso sólo a 307 personas.
- Excélsior: Inzunza cobra 132 mil por leer en su escaño
Arranca periodo ordinario.
- Milenio Diario: Nuevo León: embarran a Musk en despojo de tierras para la planta fallida
Mexicana residente en McAllen acusa a burócratas y a los Garza Dávila del robo en Santa Catarina, donde se hacían planes para Tesla, consta en documento oficial.
- La Jornada: Alerta Petro de la llegada del hiperfascismo: tecnosumisión y control policial
Después de lo que pasó con Maduro, pensé que Trump venía por mí, recuerda el exmandatario.
- El Financiero: UIF va por estructuras financieras de cárteles: Omar Reyes
La estrategia va más allá de bloquear cuentas individuales.
- El Economista: Se destraban 19 grandes obras por 3 mil 750 millones de dólares; 60% son energéticas
Se busca corregir la escasez energética que ha frenado proyectos.
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