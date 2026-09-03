Las de hoy | 3 de septiembre de 2026

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Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV.

Uno TV presenta las noticias principales este 3 de septiembre de 2026

El Universal: Director de Birmex compró al contado 2 depas por 22 millones de pesos

Carlos Ulloa, en su declaración patrimonial, detalla que en 2020 adquirió un departamento con valor de 7.4 millones de pesos y en 2023 compró otro inmueble por el que pagó 15 millones de pesos.

Reforma: Y sigue huachicol fiscal… 10 cada día

Vinculan a proceso sólo a 307 personas.

Excélsior: Inzunza cobra 132 mil por leer en su escaño

Arranca periodo ordinario.

Milenio Diario: Nuevo León: embarran a Musk en despojo de tierras para la planta fallida

Mexicana residente en McAllen acusa a burócratas y a los Garza Dávila del robo en Santa Catarina, donde se hacían planes para Tesla, consta en documento oficial.

La Jornada: Alerta Petro de la llegada del hiperfascismo: tecnosumisión y control policial

Después de lo que pasó con Maduro, pensé que Trump venía por mí, recuerda el exmandatario.

El Financiero: UIF va por estructuras financieras de cárteles: Omar Reyes

La estrategia va más allá de bloquear cuentas individuales.

El Economista: Se destraban 19 grandes obras por 3 mil 750 millones de dólares; 60% son energéticas

Se busca corregir la escasez energética que ha frenado proyectos.

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