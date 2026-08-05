Máxima publicidad no necesita decretos presidenciales, es derecho constitucional: especialistas

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El principio de “máxima publicidad” en el derecho de acceso a la información está establecido en la Constitución desde hace 20 años.

“Este decreto no es distinto, ni adicional, ni genera información nueva a lo que está en la Ley General”

Sarahí Salvatierra / coordinadora Combate a la Corrupción Fundar

El decreto presidencial para que, “de manera proactiva”, la información del Gobierno sea “más transparente y accesible”, no contiene nada adicional a lo establecido en la Ley General de Transparencia, aprobada y publicada por el actual gobierno en marzo de 2025.

“Eso es transparencia proactiva y también esto ya existía. Aquí la pregunta es ¿qué se pretende o pretendía con esta narrativa?”

Julieta del Río / excomisionada del INAI

“Esta política de transparencia proactiva ya se viene implementando desde hace muchos años, no es nueva”

Sarahí Salvatierra / coordinadora Combate a la Corrupción Fundar

Incluso, con la nueva Ley General, el decreto sólo tendría alcance en el Poder Ejecutivo y no impacta en el Legislativo, ni en el Judicial.

“Podría ser hacia aquellas entidades que tradicionalmente no garanticen información, a pesar de que existe la obligación de hacerlo, como por ejemplo Pemex, que normalmente no transparenta los contratos como tendría que hacerlo o la Sedena”

Sarahí Salvatierra / coordinadora Combate a la Corrupción Fundar

Las especialistas consideran que lo relevante vendrá en la reforma para reducir las causales de reserva, causales que en 2025 fueron aumentadas por esta misma administración que hoy promete simplificarlas.

“Hay una nueva que es ‘paz social’ que queda discrecional, todo mundo se puede ir por ahí; ‘interés del Estado’”

Julieta del Río / excomisionada del INAI

Y esperan que se respeten otros conceptos establecidos en la Ley: que no se puede clasificar la totalidad de la información y que para cumplir no se requieren invitaciones o decretos presidenciales.

“La obligación de que se generen versiones públicas, pero te repito, eso ya está, eso es parte del derecho al Acceso a la Información”

Sarahí Salvatierra / coordinadora Combate a la Corrupción Fundar

“Hay una ley donde dice que el presidente municipal, el gobernador, el regidor, la presidenta, cualquier servidor público en este país que ejerza recursos públicos, debe de estar informando”

Julieta del Río / excomisionada del INAI

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