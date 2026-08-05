Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, llega a México para fortalecer el diálogo entre la Santa Sede y el Estado mexicano

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La visita oficial del cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, a México ocurre en un contexto de diálogo permanente entre la Santa Sede y nuestro país, con una agenda centrada en el fortalecimiento de los vínculos institucionales, la construcción de la paz y el intercambio sobre temas de interés común.

Para la Iglesia católica en el país, el encuentro también representa una nueva oportunidad para reiterar el deseo de que el Papa León XIV pueda visitar territorio mexicano.

Monseñor Héctor Mario Pérez Villarreal, secretario general del Episcopado Mexicano y obispo auxiliar de la Arquidiócesis de México, explicó en entrevista con Uno TV que la presencia del secretario de Estado del Vaticano responde a una invitación realizada por el Gobierno federal a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

“Su principal preocupación o misión sería esta, fortalecer estos vínculos, dialogar temas de interés común y escucharnos unos a los otros”, afirmó.

Según señaló, la relación entre ambas partes mantiene canales de comunicación permanentes y se desarrolla en un marco de respeto mutuo.

“Hay una comunicación constante entre el nuncio, el Secretario de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación. Hay un diálogo respetuoso, siempre de los diferentes objetivos que tiene cada institución en el Estado laico, con la Iglesia Mexicana también. Entonces, consideramos que es una relación abierta al diálogo y de respeto”, indicó.

La esperanza de una visita del Papa a México

Uno de los temas presentes durante la estancia de Parolin será el interés compartido por concretar una visita del Papa León XIV a México.

Pérez Villarreal recordó que la invitación fue planteada por los obispos mexicanos durante una visita a Roma realizada en septiembre del año pasado y que, posteriormente, también fue expresada por el Gobierno mexicano durante una llamada telefónica en diciembre de 2025.

“La invitación tanto de la iglesia como del Gobierno, el anhelo de que venga y se encuentre con los mexicanos, la ilusión que pueda contemplar a la Virgen de Guadalupe, eso es algo que lo hemos dejado claro y en lo cual él nos ha expresado el deseo de cumplir este anhelo, de venir”, señaló.

Aunque reconoció que la agenda del pontífice incluye múltiples compromisos internacionales, afirmó que existe la expectativa de que en algún momento pueda concretarse el encuentro con los fieles mexicanos.

“Sabemos que los requerimientos hacia el Papa son muchísimos y se tendrá que dar esta coyuntura para que pueda estar con nosotros, pero estamos luchando por ella y esperando que en algún momento pueda suceder. Sin duda, esta visita fortalece esa voluntad”, agregó.

Paz, diálogo y reconstrucción del tejido social, los temas a presumir

Durante el encuentro con la Conferencia del Episcopado Mexicano, la construcción de la paz ocupará un lugar central. El obispo explicó que la Iglesia busca presentar al cardenal Parolin los trabajos que realiza en materia de reconstrucción del tejido social y reconciliación comunitaria, particularmente a través del Diálogo Nacional por la Paz.

“Tú sabes que es un tema muy sensible para el Papa León, que trabajemos en una paz, dice él, desarmada y desarmante, lo dijo desde un principio, es decir, en proyectos que ayuden a mejorar la comunicación, el diálogo, que contrarresten la polarización, que escuchen a las víctimas y que propongan caminos más eficientes para poder reconciliar a los que estén peleados y poder mejorar la paz entre nosotros”, expresó.

Y añadió que el Episcopado también abordará asuntos internos relacionados con distintas diócesis y planteará nuevamente el deseo de recibir al pontífice en el país.

“También, dialogaremos sobre situaciones internas de la Iglesia, con las diócesis donde faltan obispos, inquietudes de algunos otros obispos, pero eso ya son temas internos de nosotros, que nos interesa que nos escuche y que se los pueda llevar al Santo Padre”, compartió.

El mensaje que Pietro Parolin trae desde el Vaticano

De acuerdo con Pérez Villarreal, Parolin llega como portavoz de los mensajes impulsados por el Papa. En ese sentido, consideró que uno de los ejes principales será la promoción de la dignidad humana, el trabajo conjunto entre distintos sectores sociales y los desafíos que enfrenta la sociedad contemporánea.

“El cardenal Parolin trae el mensaje del Papa, es decir, él es la segunda persona más importante o con mayor responsabilidad en el Vaticano después del Papa y lo que él normalmente hace es traer lo que el Papa nos va diciendo. ¿Qué nos ha dicho el Papa? Nos ha invitado a los mexicanos y a todos en general a luchar por construir procesos de paz.

“En la última encíclica Magnifica humanitas nos pide que aprendamos a colaborar con diferentes instancias sociales para defender juntos la dignidad humana, que la inteligencia artificial pudiera en un momento dado, sobre todo a nivel laboral, afectar a los trabajadores”, dijo.

Para el representante del Episcopado, el mensaje central que podría transmitir Parolin estará relacionado con la colaboración social, la defensa de la dignidad humana y la cercanía del pontífice con México.

Una visita con significado especial

La estancia del cardenal también tiene una dimensión personal. Pérez Villarreal recordó que Parolin vivió en México entre principios de la década de 1990 y participó en el proceso de restablecimiento de las relaciones entre la Iglesia y el Estado.

“El Cardenal Parolin vivió en México porque él fue secretario en la nunciatura en 1992, entre el 90 y 93 o 94; entonces, él conoce bien México y quiere mucho a México”, comentó.

Según explicó, la visita coincide con el periodo previo a la conmemoración de los 35 años del restablecimiento de esas relaciones diplomáticas.

“Será también interesante ver este diálogo de cómo se puede preparar una celebración y cómo se puede mejorar esta relación para encarar los próximos 35”, apuntó.

¿Cómo prepararse para una posible visita del Papa?

Ante la expectativa que genera una eventual visita papal, Pérez Villarreal llamó a los creyentes a mantenerse atentos a los mensajes del pontífice más allá de la posibilidad de verlo en territorio mexicano.

“Yo les diría, si quieren prepararse para una venida del Papa, escuchen al Papa el día de hoy, traten de hacer vida lo que nos va proponiendo y así él estará mucho más feliz cuando venga al ver que sus palabras han tenido ya, desde que se prepara la visita, este eco en nuestro corazón”, expresó.

Al hacer un balance de la visita de Parolin, el secretario general del Episcopado mexicano señaló que existe confianza en que el encuentro contribuya al fortalecimiento de la relación entre la Iglesia y el Estado.

“Estamos agradecidos de que el cardenal Parolin haya querido darse el tiempo para fortalecer las relaciones Iglesia-Estado y esperamos que esta visita, signo de la buena voluntad del Vaticano y de la Iglesia Católica, nos ayude a mejorar la libertad religiosa y el respeto a la dignidad humana de todos los mexicanos en todos los ámbitos que nos corresponde”, concluyó.

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