Roberto Velasco recibe a Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, en la SRE

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Vaticano y México cumplen 34 años de relación bilateral. Foto: SRE

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, recibió este martes al cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, quien inició una visita oficial a México que contempla encuentros con autoridades federales, representantes de la Iglesia católica y organizaciones vinculadas a la construcción de la paz.

La reunión forma parte de la agenda diplomática entre México y el Vaticano, que el próximo mes de septiembre conmemorarán 34 años del restablecimiento de relaciones diplomáticas.

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco (@r_velascoa), recibió esta tarde al secretario de Estado de la Santa Sede (@TerzaLoggia), Pietro Parolin, con quien sostendrá una reunión de trabajo en @SRE_mx para dialogar sobre nuestra relación bilateral.



México y la… pic.twitter.com/JO9h9euHnG — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) August 5, 2026

Reunión para abordar la relación bilateral

De acuerdo con la Cancillería, Velasco y Parolin sostendrán una reunión de trabajo para dialogar sobre distintos temas de interés común y dar seguimiento a la relación entre el Estado mexicano y la Santa Sede.

Ambas partes han mantenido una agenda de cooperación en temas relacionados con la solución pacífica de controversias, el respeto al derecho internacional y el fortalecimiento de los mecanismos multilaterales.

¿Quién es Pietro Parolin?

Pietro Parolin es el secretario de Estado del Vaticano y uno de los principales colaboradores del papa León XIV en asuntos diplomáticos e internacionales.

Su visita a México se desarrollará del 4 al 6 de agosto, periodo durante el cual sostendrá encuentros con autoridades civiles, líderes religiosos y representantes de organizaciones sociales.

Se reunirá con Claudia Sheinbaum

Como parte de su agenda, el cardenal tiene previsto reunirse este 5 de agosto con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

También celebrará una misa en la Basílica de Guadalupe, participará en encuentros privados y sostendrá una reunión con integrantes del Diálogo Nacional por la Paz, iniciativa impulsada por distintos sectores para analizar la situación de seguridad y reconciliación en el país.

Iglesia insistirá en invitación al papa León XIV

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) adelantó que aprovechará la visita de Parolin para reiterar la invitación al papa León XIV para realizar una visita apostólica a México.

La petición incluirá la posibilidad de que el pontífice acuda a la Basílica de Guadalupe, uno de los principales centros de peregrinación católica del mundo.

La visita del secretario de Estado concluirá el próximo 6 de agosto, cuando sostenga un último encuentro con integrantes de la Conferencia del Episcopado Mexicano antes de regresar a Roma.

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