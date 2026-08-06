Las de hoy | 6 de agosto de 2026

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Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV.

Uno TV presenta las noticias principales este 6 de agosto de 2026

El Universal: Narco pone en la mira a influencers; van 19 de ellos asesinados

Con el asesinato del creador de contenido César Gastélum, ocurrido la noche del martes en Culiacán, suman 19 influencers asesinados en el país desde 2024. Sinaloa concentra el mayor número de casos, con ocho.

Reforma: Frena Estados Unidos por la violencia ‘Avocados From Mexico’

El gobierno estadounidense suspendió operaciones relacionadas con la exportación de aguacate mexicano ante preocupaciones por la inseguridad y los narcobloqueos registrados tras la captura de presuntos líderes criminales.

Excélsior: UNAM abre la caja negra de Territorium

La UNAM determinó realizar tres investigaciones, incluida una auditoría externa solicitada a la Auditoría Superior de la Federación, para esclarecer las fallas registradas en el examen de ingreso a licenciatura.

Milenio Diario: Aprieta Estados Unidos al Cártel Jalisco… y frena el aguacate michoacano

Estados Unidos anunció recompensas por hasta 105 millones de dólares por varios líderes y familiares vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación. Además, suspendió las importaciones de aguacate de Michoacán, medida que, según el gobierno mexicano, representa pérdidas de alrededor de 5 millones de dólares diarios.

La Jornada: Va Estados Unidos contra el Cártel de Jalisco “en ambos lados de la frontera”

El gobierno estadounidense anunció una ofensiva contra el Cártel Jalisco Nueva Generación y ofreció recompensas por un total de 100 millones de dólares por información que conduzca a la captura de ocho de sus presuntos líderes.

El Financiero: Crece 2.4% inversión productiva en el país

La inversión productiva registró un crecimiento anual de 2.4%. El sector público repuntó 19.5%, mientras que la inversión privada mostró un estancamiento.

El Economista: Estados Unidos frena ingreso del aguacate michoacano, ante la inseguridad

Por tercera ocasión en cuatro años, Estados Unidos suspendió la importación de aguacate procedente de Michoacán debido a preocupaciones relacionadas con la inseguridad.

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