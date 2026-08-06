¿Qué pasó con acervo histórico de la Plataforma Nacional de Transparencia?, preguntan expertos

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Era un sistema digital en el que cualquier persona podía consultar información pública y presentar solicitudes de acceso a la información o protección de datos personales.

“Se entregó una Plataforma Nacional de Transparencia excepcional, a todo mundo le consta que ya no es la misma Plataforma”

Julieta del Río / excomisionada del INAI

Cuando desapareció el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), fue entregada a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

“El 10 de abril del año 2025, Alejandro García, el titular que nos recibió, desde infraestructura, centros de datos, bases de datos y adicionalmente un disco duro y la capacidad con toda la información, no hubo ninguna observación porque la Plataforma se entregó estable”

Julieta del Río / excomisionada del INAI

Dos años después, el Gobierno federal presume que ha “estabilizado” la Plataforma; asegura que se agregaron nuevas herramientas y que en 30 días se le incorporará más información. Pero no explica qué ha pasado con el acervo histórico que contenía la Plataforma.

“Del resguardo o del riesgo de perder toda la información histórica que ya había recabado la plataforma… ahí había un acervo histórico de archivos relevantes sobre el derecho a la Información, el riesgo de traspasarla a otra gestión era lo que se iba a perder ahí”

Sarahí Salvatierra / coordinadora Combate a la Corrupción Fundar

Información de más de ocho mil sujetos obligados de todo el país, recabada durante casi una década, y que hasta abril del 2025 estuvo bajo resguardo del INAI.

“Con cerca de 16 mil millones de registros, una mega base de datos”

Julieta del Río / excomisionada del INAI

Ahora, la Plataforma está en poder del Gobierno. Periodistas que impulsaron el sistema de transparencia, como Jorge Carrasco, director de la Revisa Proceso, advierten del riesgo que esto representa.

“La plataforma funcionaba antes del sexenio anterior y funcionaba bien, estaban claramente establecidos los mecanismos de petición de información, de inconformidad, de revisión y, al final, la decisión de entregar o no y cómo la información. Hoy no, cuando desaparece el INAI se entregaron 15 mil millones de datos, no sabemos qué pasó con esa base de datos”

Jorge Carrasco / director Revista Proceso

Esta herramienta era perfectible, pero funcionaba cuando fue entregada.

“Me pareció muy muy grave y muy desagradable, que se trate de mentir, con decir que la Plataforma Nacional de Transparencia se entregó mal, que se entregó desestabilizada”

Julieta del Río / excomisionada del INAI

Mediante un decreto presidencial, el Gobierno promete una plataforma más accesible y con información actualizada; obligaciones que ya estaban en la Ley de Transparencia.

“Lo que hicieron ya vieron que no les funcionó y ahora van para atrás”

Julieta del Río / excomisionada del INAI

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