A las nueve en Uno: toda la información y más | Jueves 6 de agosto de 2026

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A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés, Rocío Ireta y Sandra Moreno. Es un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

Los temas de hoy en A las Nueve en Uno:

✔️ Célula ligada al asesinato del alcalde Carlos Manzo obtenía hasta 18 mil millones de pesos al año mediante extorsiones a productores de aguacate y limón en Michoacán

✔️ Congreso de Veracruz aprueba el desafuero del alcalde de Úrsulo Galván por la presunta desaparición de dos empresarios

✔️ Pietro Parolin llama a orar por las madres buscadoras y por la paz en México desde la Basílica de Guadalupe

✔️ Secretaría de Salud confirma 33 casos de ciclosporiasis y analiza muestras en hoteles de Quintana Roo

✔️ SEP anuncia consulta nacional para regular celulares y redes sociales en las escuelas

✔️ Continúa sin definirse el futuro de los 11 colegios militarizados de Nuevo León

✔️ Detienen en Nuevo León a un presunto implicado en el robo a Karely Ruiz y recuperan parte de los objetos

✔️ Donald Trump vuelve a criticar a México, Canadá y otros socios al defender su política arancelaria

✔️ NASA prepara una transmisión especial del eclipse solar total del 12 de agosto

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