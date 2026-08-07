Las de hoy | 7 de agosto de 2026

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Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV.

Uno TV presenta las noticias principales este 7 de agosto de 2026

El Universal: Trump pone trabas para importar productos mexicanos

El gobierno de Estados Unidos mantiene bajo revisión la importación de productos mexicanos como lechuga, chile jalapeño, cilantro, perejil, aguacate y ganado, al argumentar motivos de salud y seguridad.

Reforma: Pasan de la ordeña a tener sus refinerías

El diario señala que grupos dedicados al robo de combustibles habrían evolucionado hacia la operación de refinerías clandestinas, utilizando hidrocarburos robados y empresas fachada para su funcionamiento.

Excélsior: Ángel Aguirre ocultó videos del caso Iguala

Dos testigos declararon que el exgobernador de Guerrero, detenido recientemente, ordenó destruir evidencia videográfica relacionada con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, de acuerdo con la investigación.

Milenio Diario: Aconsejan a Claudia fracking en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas

El Comité Científico recomendó a la presidenta impulsar la explotación de gas natural mediante fracking en cuencas ubicadas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, siempre que exista disponibilidad de agua salada en el subsuelo. Según el diario, la mandataria dio luz verde a esa posibilidad.

La Jornada: Cae el exgobernador Aguirre; ocultó videos de los 43, acusa FGR

La Fiscalía General de la República sostiene que la presunta ocultación de videos relacionados con el caso Ayotzinapa no fue una omisión técnica, sino un acto deliberado, según declaraciones de la fiscal Ernestina Godoy.

El Financiero: Gobierno abre la puerta a explotación de gas vía fracking

El gobierno federal abrió la posibilidad de desarrollar proyectos de extracción de gas mediante fracking, siempre que se demuestre la existencia de suficiente agua salada en el subsuelo.

El Economista: Expertos dan un sí condicionado a la producción de gas vía fracking

Especialistas recomendaron autorizar la producción de gas mediante fracking únicamente en dos cuencas y bajo la condición de utilizar agua salada en el proceso de extracción.

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